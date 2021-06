Le nombre de morts augmente dans l’effondrement d’une tour de condos en Floride

Le nombre de morts est passé à neuf personnes après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages en Floride, a déclaré la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse dimanche matin.

« Nous avons identifié quatre des victimes et informé le plus proche parent … Nous nous efforçons d’identifier les autres personnes qui ont été récupérées et contactons également les membres de leur famille dès que nous le pouvons », a déclaré Levine Cava.

Champlain Towers South s’est soudainement effondré tôt jeudi matin à Surfside, en Floride, juste au nord de Miami Beach.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont créé samedi une tranchée de 125 pieds de long sur le site de sauvetage, ce qui a permis aux autorités de récupérer d’autres corps et restes humains, a déclaré Levine Cava.

La police de Miami-Dade samedi soir identifié quatre des défunts comme Stacie Dawn Fang, 54 ans; Antonio Lozano, 83 ans ; Gladys Lozano, 79 ans ; et Manuel LaFont, 54 ans.

Levine Cava et le maire de Surfside, Charles Burkett, ont déclaré à la presse dimanche matin que les chercheurs ont contenu le feu sur le site de sauvetage samedi et poursuivaient les opérations de sauvetage. Des équipes du Mexique et d’Israël contribuent aux efforts de sauvetage, selon Levine Cava et Burkett.

« Nous n’avons pas de problème de ressources. Nous avons eu un problème de chance. Nous devons juste commencer à avoir un peu plus de chance en ce moment », a déclaré Burkett sur ABC News « This Week » dimanche matin.

Les autorités enquêtent toujours sur la cause de l’effondrement de jeudi. Un ingénieur dans un rapport 2018 averti de « dommages structurels majeurs » dans l’immeuble en copropriété qui s’est effondré. Le rapport a identifié des problèmes d’imperméabilisation sous la terrasse de la piscine et des « fissures abondantes » dans le parking souterrain.

Levine Cava a ordonné samedi un audit de 30 jours de toutes les propriétés résidentielles, de cinq étages ou plus, qui ont 40 ans ou plus et relèvent de la juridiction du comté. Le maire a également encouragé les villes à faire leurs propres examens des bâtiments.

Surfside a autorisé une évacuation volontaire des résidents de Champlain Towers North, la propriété sœur du bâtiment effondré construit. L’inspecteur en bâtiment de la ville n’a trouvé aucune cause immédiate d’inquiétude dans la propriété sœur, a déclaré Levine Cava à « Meet the Press » de NBC News dimanche matin.