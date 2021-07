Le nombre de morts augmente après la récupération de 10 autres corps

Service d’incendie de Miami Dade | via Reuters

Le personnel de recherche et de sauvetage travaille sur le site d’un complexe de condominiums effondré en Floride à Surfside, Miami, dans cette image du document du 2 juillet 2021.

Dix autres corps ont été retrouvés sur le site de l’effondrement d’un immeuble en copropriété en Floride, portant le nombre de morts à 46, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse mercredi matin.

Quatre-vingt quatorze personnes sont toujours portées disparues pendant près de deux semaines après l’effondrement des tours Champlain Sud, a ajouté Levine Cava.

« Alors que l’ampleur de cette catastrophe continue de croître chaque jour depuis l’effondrement, la communauté et le monde sont en deuil », a déclaré Levine Cava.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont pu atteindre des zones de la pile qui étaient inaccessibles avant la démolition du bâtiment dimanche soir, sans qu’aucun secouriste ne soit blessé malgré les conditions difficiles sur le site, a déclaré Levine Cava.

Les conditions météorologiques se sont éclaircies, permettant aux équipes de secours de poursuivre leurs efforts de recherche malgré les craintes initiales de devoir suspendre temporairement le travail mercredi, a déclaré Levine Cava. Les prévisionnistes ont rétrogradé Elsa d’ouragan à tempête tropicale mercredi après avoir touché terre le long de la côte nord du golfe de Floride.

La Division de la gestion des urgences a reçu 42 demandes de ressources de citoyens touchés par la tempête tropicale Elsa, dont plus de 26 000 ont subi des pannes de courant, selon le lieutenant-gouverneur de Floride Jeanette Nuñez.

Plus de 10 000 personnes sont prêtes à répondre à ces pannes et à fournir des ressources telles que de l’eau, de la nourriture et des générateurs, a ajouté Nuñez.

La cause de l’effondrement de l’immeuble en copropriété est encore inconnue.

Des preuves récentes révèlent que le bâtiment de 40 ans avait montré des signes de dommages structurels dès 2018, avec des problèmes d’étanchéité sous la piscine et des fissures dans le parking souterrain.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.