Le nombre de morts augmente après la frappe russe détruit un immeuble

Les volontaires ont installé un petit centre humanitaire sous des tentes où ils ont distribué du thé aux dizaines de sauveteurs et de civils sur les lieux. Certains se sont blottis autour de feux de joie ouverts pour se réchauffer dans des conditions glaciales.

Des camions à benne basculante entraient et sortaient de la zone, ramassant les gravats et dégageant la rue entourant le bâtiment partiellement effondré.

Les images de la dévastation ont provoqué la colère et le désespoir dans tout le pays, une photo de la scène de l’attaque ayant largement circulé et touchant une corde sensible. Il montre une jeune femme tenant un animal en peluche et une guirlande de Noël dorée alors qu’elle se tenait dans les ruines du bâtiment, attendant d’être secourue.