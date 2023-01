Le nombre de morts au Pérou s’élève à 46 dans un contexte de violence extraordinaire

LIMA, Pérou – Au moins 17 personnes ont été tuées dans le sud du Pérou en quelques heures lundi au milieu des manifestations en cours contre l’éviction de l’ancien président, un spasme de violence extraordinaire qui a conduit à des critiques de la force excessive par l’armée et la police.

Les affrontements ont accru les inquiétudes quant à la poursuite des manifestations se propager et conduire à plus d’effusion de sang.

Le Pérou, cinquième pays le plus peuplé d’Amérique latine, a été le théâtre de manifestations violentes depuis la mi-décembre, lorsque le président de gauche du pays, Pedro Castillo, qui avait promis de s’attaquer aux problèmes de longue date de la pauvreté et des inégalités, a tenté de dissoudre le Congrès. et gouverner par décret. Cette décision a été largement condamnée comme inconstitutionnelle et M. Castillo a été arrêté et remplacé par son vice-président.

Les partisans de M. Castillo, dont beaucoup vivent dans des régions rurales pauvres, sont rapidement descendus dans la rue pour exiger de nouvelles élections générales, beaucoup affirmant qu’ils avaient été privés du droit d’être gouvernés par l’homme qu’ils avaient élu au pouvoir un an seulement. plus tôt.