Le nombre de morts au Myanmar s’élève à 54 après le passage du cyclone Mocha – National

Au moins 54 personnes ont été tuées et plus de 185 000 bâtiments endommagés au Myanmar par un puissant cyclone le week-end dernier, a rapporté jeudi la télévision publique MRTV.

Les difficultés de communication dans les zones touchées, où les infrastructures étaient déjà médiocres, et le contrôle strict du gouvernement militaire sur l’information ne permettent pas de déterminer clairement l’étendue réelle des pertes et des destructions.

Le cyclone Mocha a rugi depuis la baie du Bengale dimanche avec des vents violents et de la pluie qui ont frappé un coin du Bangladesh voisin et une bande plus large de l’État de Rakhine, dans l’ouest du Myanmar. Il a touché terre près du canton de Sittwe de Rakhine avec des vents allant jusqu’à 209 kilomètres (130 miles) par heure avant de s’affaiblir en une dépression tropicale lundi à midi alors qu’il se déplaçait vers l’intérieur des terres.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a déclaré que des destructions à grande échelle de maisons et d’infrastructures avaient été observées dans tout l’État de Rakhine.

« Les besoins urgents comprennent des abris, de l’eau potable, une aide alimentaire et des services de santé », a-t-il déclaré. « Il y a des inquiétudes croissantes dans les zones inondées concernant la propagation des maladies d’origine hydrique et le mouvement des mines terrestres », un héritage du conflit civil qui dure au Myanmar depuis des décennies.

« L’impact du cyclone a également été fortement ressenti dans le nord-ouest du pays, où des maisons ont été soufflées ou emportées. Des vents violents et des pluies ont également endommagé des camps de personnes déplacées dans l’État de Kachin », a déclaré l’agence onusienne.

Les camps de réfugiés au Bangladesh, où plus de 700 000 membres de la minorité musulmane Rohingya du Myanmar ont fui en 2017 pour échapper à une brutale campagne de contre-insurrection, ont raté le plus gros de la tempête sans décès signalés, en partie grâce à une évacuation bien organisée, mais le logement a été sévèrement endommagé.





De nombreux Rohingyas qui sont restés au Myanmar après s’être retrouvés sans abri suite aux attaques des forces de sécurité en 2017 ont été installés dans des camps de déplacés surpeuplés à la périphérie de Sittwe, où leurs logements délabrés sur des terres basses auraient été emportés par l’onde de tempête.

On craint qu’il n’y ait de nombreux morts dans les camps de Sittwe, mais une confirmation indépendante est difficile en raison des conditions post-tempête et des restrictions gouvernementales de longue date destinées à isoler les camps.

« Des ponts se sont effondrés à l’ouest du centre-ville de Sittwe après #CycloneMocha, ne laissant qu’une seule voie d’accès aux camps de la région », a déclaré sur Twitter Ben Small, qui travaille pour le Programme des Nations Unies pour le développement au Myanmar. « Cela entrave davantage l’accès humanitaire. Ils ont un besoin urgent de réparation.

Un Rohingya qui fait du travail humanitaire dans l’un des camps a déclaré jeudi par téléphone qu’il avait reçu l’ordre des autorités de ne pas fournir d’informations aux médias.

Le porte-parole et procureur général de l’État de Rakhine, Hla Thein, a démenti avec réserve les informations selon lesquelles des centaines de personnes étaient mortes, affirmant que seuls 46 décès dans l’État avaient été confirmés jusqu’à présent, parmi d’autres groupes ethniques ainsi que les Rohingyas. Il a déclaré que la confirmation de nouveaux décès nécessiterait des enquêtes, y compris des inspections des lieux de sépulture.

Hla Thein a déclaré que les autorités avaient averti les habitants des camps de se déplacer vers des endroits plus sûrs quelques jours avant que la tempête ne frappe, mais certains sont restés jusqu’à ce que l’eau de mer se déverse, semant la destruction. Il a déclaré que le gouvernement essayait d’envoyer des secours dans les zones touchées et qu’il n’y avait aucune restriction sur les organisations de secours dans l’envoi d’aide, une affirmation qui n’a pas pu être confirmée dans l’immédiat.

Un chef d’un groupe caritatif local aidant à collecter des données sur les victimes à l’intérieur des camps de Rohingyas et des villages voisins a déclaré jeudi que les corps d’au moins 116 personnes de 15 camps et villages, dont 32 enfants et 46 femmes, avaient reçu des rites funéraires.

L’histoire continue sous la publicité

Il a demandé que ni lui ni son organisation ne soient identifiés en raison d’éventuelles sanctions de la part des autorités.

Le travailleur caritatif a déclaré que les rapports faisant état d’un nombre de morts plus élevé pourraient avoir résulté de malentendus dus à des pannes de communication qui ont également empêché les autorités d’obtenir un décompte précis.

L’Associated Press n’a pu confirmer de manière indépendante aucun des chiffres des victimes.