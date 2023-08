Le nombre de morts à Hawaï atteint 99 morts et 1 300 disparus alors que le gouverneur fait des prédictions obsédantes sur la recherche de corps dans les incendies de Maui

LE nombre de morts à la suite des incendies de forêt meurtriers à Maui est passé à 99 et le gouverneur Josh Green craint qu’il ne double la semaine prochaine.

Environ 1 000 personnes sont toujours portées disparues alors que les pompiers continuent de travailler 24 heures sur 24 pour contenir ce qui est désormais officiellement l’incendie de forêt américain le plus meurtrier de l’histoire moderne.

Le nombre de morts à Maui est passé à 99, selon le gouverneur Josh Green Crédit : Getty

Green pense que le nombre sera doublé d’ici la semaine prochaine Crédit : Getty

Des inspecteurs et des chiens de cadavres fouillent la ville de Lahaina, où l’incendie s’est déclaré le 8 août.

« Nous sommes préparés à de nombreuses histoires tragiques. Ils trouveront 10 à 20 personnes par jour, probablement, jusqu’à ce qu’ils finissent. Et cela prendra probablement 10 jours », a déclaré Green lundi.

« C’est impossible à deviner, vraiment. »

Les restes de nombreuses victimes ont été si gravement brûlés que les familles sont invitées à donner des prélèvements d’ADN pour aider au processus d’identification.

Le centre d’assistance familiale du comté de Maui a été créé pour aider à collecter les échantillons.

Green, un médecin, a aidé à soigner les survivants et s’est rendu à Lahaina deux fois, mais a déclaré: « il n’y a rien à voir, sauf une dévastation totale ».

« Les bâtiments sont presque inexistants. Il faisait si chaud que même le métal s’est tordu au point que vous ne pouvez pas croire ce qu’était le bâtiment », a-t-il déclaré.

« Mais c’est ce que vous voyez, et évidemment il n’y aura plus de survivants dans la zone. Ils se sont échappés ou se sont échappés cette nuit-là et maintenant que nous mettons en place une capacité de cellule temporaire, les gens s’appellent.

« Écoutez, nos cœurs vont se briser, irréparables peut-être, si cela signifie que beaucoup plus de morts. Aucun de nous ne pense cela, mais nous sommes préparés à de nombreuses histoires tragiques. »

