Le nombre de morts à Dnipro s’alourdit, les survivants plaident pour des systèmes anti-missiles

DNIPRO, Ukraine – La colère et le chagrin ont consumé cette ville du centre de l’Ukraine dimanche alors que les secouristes continuaient de creuser pour trouver des survivants dans l’épave d’un immeuble qui s’est effondré lorsqu’un missile russe l’a frappé la veille, tuant au moins 30 personnes et en blessant des dizaines d’autres. , y compris les enfants.

Des centaines de civils se sont rassemblés sur les lieux dimanche, secoués par la frappe sur Dnipro, qui est connue comme un refuge relativement sûr depuis près de 11 mois de guerre. Certains ont plaidé pour que les pays occidentaux accélèrent la livraison d’armes supplémentaires et aident à protéger les Ukrainiens contre des frappes aériennes plus imprévisibles.

Le commandant de l’armée de l’air ukrainienne, le lieutenant-général Mykola Oleshchuk, a déclaré dans un communiqué que la Russie avait tiré samedi cinq missiles Kh-22 à longue portée – dont les ogives pèsent chacune plus de 2 000 livres – sur l’Ukraine. Les missiles peuvent voler jusqu’à 370 miles et celui qui a frappé le bâtiment Dnipro provenait de la région russe de Koursk, a-t-il déclaré.

“Le monde entier sait ce qui peut arrêter et comment il est possible d’arrêter ceux qui sèment la mort”, a-t-il déclaré.

Le ciblage délibéré de civils est un crime de guerre au regard du droit international, ce qui n’a pas empêché les forces armées russes d’attaquer à plusieurs reprises des bâtiments résidentiels, des hôpitaux et des écoles depuis l’invasion de l’Ukraine en février et de tuer des civils non armés au sol dans des endroits comme Bucha et d’autres villes qu’ils ont occupées. Le président Biden et d’autres dirigeants mondiaux ont juré de tenir le président russe Vladimir Poutine responsable des crimes de guerre tandis que les procureurs ukrainiens tentent de monter leurs propres dossiers, ville par ville. Des milliers d’allégations précises font l’objet d’une enquête.