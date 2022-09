Le nombre de migrants qui ont traversé illégalement la Manche cette année approche les 30 000

Un ÉNORME groupe d’hommes se promène sur une plage de Dungeness, dans le Kent, hier, alors que le nombre de personnes entrées illégalement au Royaume-Uni en traversant la Manche a atteint 30 000.

Un homme rayonnant vêtu d’une veste en cuir noire et de baskets a levé le pouce après son arrivée sur un canot de sauvetage de la RNLI.

Hier, un énorme groupe d’hommes erre sur une plage à Dungeness, dans le Kent, alors que le nombre de personnes entrées illégalement au Royaume-Uni en traversant la Manche a atteint 30 000. Crédit : PA

Les migrants ont été photographiés en train de descendre d’un navire de sauvetage à Dungeness, Kent Crédit : PA

Des files d’attente de personnes en manteaux d’hiver, certains enfants agrippés, ont descendu une échelle du navire de sauvetage sur la plage de Dungeness, dans le Kent.

Ils sont montés dans des bus et ont été emmenés pour traitement.

Mardi, 93 personnes ont atteint le Royaume-Uni dans quatre petits bateaux, portant le total de l’année à 29 799 – plus que les 28 526 qui ont traversé en 2021.

En 2020, il n’y avait que 8 410 personnes qui ont fait la traversée.

La semaine dernière, près de 40 personnes ont été secourues de la Manche lorsque leur bateau a coulé au large des côtes du Kent.

Les responsables gouvernementaux ont déclaré qu’il était chanceux qu’il n’y ait pas eu de noyades car le nombre moyen de personnes par bateau est passé à 44 cette année, contre 28 en 2021.

Les conditions venteuses avaient empêché les migrants de risquer le périlleux voyage depuis jeudi dernier, lorsque 617 demandeurs d’asile avaient été interceptés.

Mais des conditions plus calmes ces deux derniers jours ont permis de reprendre les traversées.

Les deux premières semaines de septembre ont vu 4 056 personnes arriver dans 96 bateaux, et d’autres devraient risquer l’eau cette semaine dans des conditions météorologiques meilleures en mer.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui a remplacé Priti Patel lorsque Liz Truss est devenue Premier ministre, cherche désespérément à faire face à la crise.

Mme Braverman a précédemment déclaré à ses alliés qu’elle souhaitait accroître l’utilisation des centres de détention en Grande-Bretagne pour héberger les migrants arrivant sur la côte du Kent.

Natalie Elphicke, députée de Douvres, a déclaré: «Le nombre d’arrivées est profondément préoccupant.

“Il est vital de mettre fin à la crise des petits bateaux car les mers deviendront plus froides et plus agitées à l’approche de l’automne et de l’hiver.

“Il faut agir maintenant pour éviter de nouvelles pertes de vie tragiques dans la Manche.”