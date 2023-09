Le nombre de migrants augmente à travers les Amériques, de Darien Gap au Panama à la frontière du Texas

Le nombre de personnes traversant le périlleux Darien Gap reliant le Panama et la Colombie a atteint un niveau record de 400 000 au cours de l’année terminée en septembre, selon les données officielles, alors que la migration s’est intensifiée près des points frontaliers du Texas et de la Californie, malgré les efforts de la Maison Blanche pour freiner la migration. couler.

Plus de la moitié de ces migrants étaient des enfants et des bébés, a indiqué le ministère panaméen de la Sécurité dans un communiqué, ajoutant que le seul mois de septembre a vu le nombre de traversées augmenter d’un cinquième par rapport au mois précédent.

Le chiffre de 402 300 migrants depuis le début de l’année est presque le double de celui de l’ensemble de 2022. Les Nations Unies avaient estimé en avril que le nombre de migrants pour l’ensemble de l’année serait de 400 000.

La plupart des migrants traversant cette dangereuse étendue de jungle sont des Vénézuéliens, tandis que d’autres viennent d’Équateur, d’Haïti et d’autres pays, a indiqué le Panama.

L’ambassadeur du Canada au Panama, le 30 août :

En compagnie du représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, M. Bob Rae à Darien . Nous avons été témoins d’une crise déchirante : un nombre record de migrants risquent tout en quête d’espoir et de sécurité pour eux-mêmes et leurs familles. @BobRae48 @CanadaFP @KimUrsu

Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, a déclaré plus tôt cette semaine que la situation au Panama est représentative d’une crise urgente de personnes déplacées et de migration irrégulière qui se joue dans plusieurs régions du monde. Rae s’est rendu à Darien Gap le mois dernier à l’invitation du gouvernement panaméen.

« Le grand nombre de personnes qui traversent la frontière et entreprennent ce voyage est choquant, et il faut le voir sous un jour beaucoup plus large », a déclaré Rae lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi.

Le président mexicain appelle à un sommet sur la migration

Les dirigeants régionaux sont également aux prises avec le problème.

Le Costa Rica a déclaré l’état d’urgence plus tôt cette semaine et son président Rodrigo Chaves a déclaré qu’il se rendrait à Darien Gap dans les prochains jours.

À REGARDER l Les migrants s’attardent pendant des mois au Mexique ou traversent une rivière dangereuse : Une ville du Texas submergée par les migrants déclare l’état d’urgence Eagle Pass, au Texas, a déclaré l’état d’urgence après avoir été submergé par des milliers de personnes qui ont traversé illégalement la frontière en provenance du Mexique.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a convoqué mercredi une réunion des ministres des Affaires étrangères de 10 pays d’Amérique latine pour discuter de la migration.

« Ce n’est pas une question qui concerne uniquement le Mexique ; c’est un problème structurel et nous devons y faire face de cette façon », a déclaré Lopez Obrador.

Le nombre de migrants et de demandeurs d’asile dans le Darien Gap pourrait être encore plus élevé, mais certains migrants et demandeurs d’asile africains et cubains se dirigeant vers les États-Unis ont déclaré à Reuters qu’ils se rendaient au Nicaragua pour le contourner.

Le Panama a annoncé plus tôt ce mois-ci des mesures pour mettre un terme à l’augmentation de la migration, notamment l’expulsion d’un plus grand nombre de personnes ayant un casier judiciaire et une diminution du nombre de jours autorisés à rester dans le pays pour certains touristes.

Ces mesures font suite à un programme de deux mois lancé en avril par les États-Unis, le Panama et la Colombie pour lutter contre l’immigration clandestine.

Les mesures américaines pourraient avoir eu un effet limité

Les États-Unis ont lancé en mai une nouvelle politique visant à dissuader les passages illégaux à leurs points frontaliers du sud, notamment en expulsant les migrants et en interdisant leur retour pendant cinq ans. Les mesures plus strictes ont initialement fait baisser le taux de passage des frontières d’environ 70 pour cent, mais le nombre de migrants arrivant à la frontière américaine avec le Mexique a récemment augmenté, ce qui suggère que l’effet dissuasif initial s’estompe.

La situation constitue un défi pour le président Joe Biden à l’approche d’une année électorale.

Un agent de la patrouille frontalière américaine confie un enfant à sa mère après les avoir aidés à remonter la rive du Rio Grande jeudi à Eagle Pass, au Texas. Un afflux de migrants demandeurs d’asile traversant la frontière sud des États-Unis ces dernières semaines a mis la pression sur les autorités américaines de l’immigration. (John Moore/Getty Images)

En vertu de la nouvelle règle de l’administration Biden, les migrants qui n’ont pas demandé de rendez-vous pour traverser à un point d’entrée légal sur une application de téléphonie mobile gérée par le gouvernement connue sous le nom de CBP One peuvent se heurter à une barre d’asile plus élevée et potentiellement à une expulsion rapide.

Mais une forte augmentation du nombre de migrants a été notable près de la frontière au sud de San Diego et dans les villes frontalières d’El Paso et d’Eagle Pass au Texas.

Beaucoup arrivent après un long voyage à bord de trains de marchandises jusqu’à la ville frontalière mexicaine de Piedras Negras, en face d’Eagle Pass.

« Nous voulons un avenir meilleur pour nos familles », a déclaré jeudi le migrant vénézuélien Johendry Chourio depuis Piedras Negras. « Nous voulons aller de l’avant et nous sommes impatients de travailler. »

Le Texas tente de dissuader la traversée des rivières

Depuis plusieurs jours, d’importants groupes de migrants traversent à gué le fleuve Rio Grande, près d’un pont ferroviaire à Eagle Pass, sans se laisser décourager par les bobines de barbelés barbelés posés le long des berges. Une fois sur le sol américain, ils ont attendu sous le chaud soleil avant de se rendre aux autorités frontalières américaines pour traitement.

Les autorités du Texas, dirigées par le gouverneur Greg Abbott, ont placé cet été d’énormes bouées flottantes au milieu du Rio Grande pour tenter de dissuader les migrants, mais plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral américain a ordonné à l’État de les déplacer vers le remblai. Le Texas fait appel de cette décision.

Le chef de la patrouille frontalière Jason Owens, dans une déclaration aux journalistes à Eagle Pass mardi, a déclaré que la frontière commence au milieu du Rio Grande, ce qui signifie que les migrants qui ont atteint la rive du fleuve sont déjà aux États-Unis.

« S’ils commencent à être emportés par les courants, s’ils commencent à succomber à l’environnement, aux températures extrêmes, à l’humidité que vous ressentez tous en ce moment, et que mes hommes et mes femmes le voient, ils ne laisseront pas quelqu’un mourir ou entrer dans la nature. danger », a déclaré Owens. « C’est pourquoi ils prennent des mesures. »

Plus tôt ce mois-ci, neuf migrants sont morts en tentant de traverser le fleuve.