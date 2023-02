Le nombre de lunes de Jupiter passe à 92, la plupart dans le système solaire

Les astronomes ont découvert 12 nouvelles lunes autour de Jupiter, portant le nombre total à un record de 92. C’est plus que toute autre planète de notre système solaire. Saturne, l’ancien leader, arrive en seconde position avec 83 lunes confirmées. Les lunes de Jupiter ont été ajoutées récemment à une liste tenue par le Centre des planètes mineures de l’Union astronomique internationale, a déclaré Scott Sheppard de la Carnegie Institution, qui faisait partie de l’équipe. Ils ont été découverts à l’aide de télescopes à Hawaï et au Chili en 2021 et 2022, et leurs orbites ont été confirmées par des observations de suivi.

Ces lunes les plus récentes varient en taille de 0,6 à 2 miles (1 kilomètre à 3 kilomètres), selon Sheppard.

“J’espère que nous pourrons imaginer l’une de ces lunes extérieures en gros plan dans un proche avenir pour mieux déterminer leurs origines”, a-t-il déclaré dans un e-mail vendredi.

En avril, l’Agence spatiale européenne envoie un vaisseau spatial sur Jupiter pour étudier la planète et certaines de ses plus grandes lunes glacées. Et l’année prochaine, la NASA lancera l’Europa Clipper pour explorer la lune de Jupiter du même nom, qui pourrait abriter un océan sous sa croûte gelée.

Sheppard – qui a découvert une multitude de lunes autour de Saturne il y a quelques années et a participé à 70 découvertes lunaires jusqu’à présent autour de Jupiter – s’attend à continuer d’ajouter au décompte lunaire des deux géantes gazeuses.

Jupiter et Saturne sont chargés de petites lunes, considérées comme des fragments de lunes autrefois plus grandes qui sont entrées en collision les unes avec les autres ou avec des comètes ou des astéroïdes, a déclaré Sheppard. Il en va de même pour Uranus et Neptune, mais ils sont si éloignés qu’il est encore plus difficile de repérer la lune.

Pour mémoire, Uranus compte 27 lunes confirmées, Neptune 14, Mars deux et Terre une. Vénus et Mercure sont vides.

Les lunes nouvellement découvertes de Jupiter n’ont pas encore de nom. Sheppard a déclaré que seulement la moitié d’entre eux sont assez grands – au moins 1,5 kilomètre environ – pour mériter un nom.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)