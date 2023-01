Le nombre de licences de pilote professionnel délivrées au Canada s’est effondré depuis 2019

Le nombre de licences de pilote professionnel délivrées au Canada a diminué de plus de 80 % depuis 2019, alors même que les experts en aviation mettent en garde contre une pénurie de main-d’œuvre sans cesse croissante qui menace de perturber l’industrie canadienne du transport aérien.

Les chiffres de Transports Canada montrent que le nombre de licences de pilote professionnel délivrées chaque année était relativement constant pendant une grande partie de la dernière décennie, avec une moyenne de 1 116 licences par an entre 2012 et 2019.

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19 en 2020, cependant, ces chiffres sont tombés d’une falaise – à 474 licences cette année-là, puis ont encore diminué pour atteindre 293 en 2021 et 238 en 2022.

Une licence de pilote professionnel est nécessaire pour travailler légalement comme pilote au Canada, et l’obtention d’une licence nécessite une combinaison d’études au sol ainsi qu’un minimum de 200 heures de formation en vol.

D’autres étapes sont nécessaires pour devenir pilote de ligne, car les titulaires de licences de pilotes commerciaux doivent encore suivre une formation supplémentaire et du temps de vol avant de pouvoir recevoir leur licence de pilote de ligne.

Une partie de l’effondrement des certifications pendant la pandémie est probablement due à l’éloignement physique et à d’autres défis liés à la santé publique rencontrés par les écoles de pilotage elles-mêmes. Une enquête menée par la Flight School Association of North America en mai 2020 a révélé qu’environ 50 % des écoles de pilotage ont été contraintes de fermer temporairement au début de la pandémie, ce qui a entraîné des retards et des perturbations dans la formation des pilotes.

Cependant, les experts disent que les chiffres reflètent également un malaise plus large face à l’état de l’industrie aéronautique et à la stabilité du pilotage en tant que choix de carrière.

Pendant les pires jours de la pandémie, des milliers de pilotes ont été licenciés, mis en congé ou ont pris une retraite anticipée. Bien que l’industrie se redresse, il faudra peut-être un certain temps avant que les jeunes aient la confiance nécessaire pour retourner dans les écoles de pilotage, a déclaré Tim Perry, président de la division canadienne de l’Air Line Pilots Association, le syndicat qui représente les pilotes dans un certain nombre d’écoles de pilotage canadiennes. compagnies aériennes telles que WestJet et Transat.

“Je veux dire, j’ai 15 000 heures et 20 ans d’expérience, et j’étais inquiet pour l’avenir – mon avenir dans cette profession”, a déclaré Perry, réfléchissant à l’effondrement de la demande de transport aérien en 2020.

Il existe un précédent en ce qui concerne l’effondrement de la demande de formation des pilotes à la suite d’un bouleversement majeur de l’industrie. Un rapport du cabinet de conseil international Oliver Wyman a examiné les crises passées de l’industrie aéronautique telles que le 11 septembre et la crise financière mondiale de 2008, et a constaté que les nouvelles certifications de pilotes en Amérique du Nord avaient chuté de 30 à 40 % au cours des cinq années suivant le choc initial.

Perry a déclaré qu’il pensait que les inscriptions dans les écoles de pilotage finiraient par rebondir pour refléter la reprise post-COVID de l’industrie du transport aérien.

Cependant, même avant la pandémie, une pénurie de pilotes se préparait au Canada en raison de divers facteurs, notamment le vieillissement de la main-d’œuvre et la prolifération rapide de nouvelles compagnies aériennes à rabais qui exercent une pression sur l’offre de main-d’œuvre.

Un rapport de 2018 du Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale indiquait qu’un tiers des opérateurs aériens du pays à l’époque citaient les pilotes comme leur plus grande pénurie de compétences. Le rapport indiquait que le besoin de pilotes expérimentés commençait à dépasser l’offre nationale disponible et prévoyait que l’industrie aurait besoin de 7 300 pilotes supplémentaires.

Cela signifie que le Canada doit former encore plus de pilotes, et même un retour au statu quo pré-COVID ne suffira pas. Les experts disent que l’un des problèmes avec cela est la montée en flèche du coût de la formation. Il en coûte plus de 100 000 $ pour devenir pilote professionnel en 2023, soit plus du double de ce qu’il en coûtait il y a 20 ans. Et tandis qu’un capitaine expérimenté d’un transporteur principal peut s’attendre à gagner bien plus de six chiffres, la plupart des jeunes pilotes doivent passer une décennie à acquérir de l’expérience sur des routes éloignées et nordiques ou dans des compagnies aériennes à bas prix moins rémunératrices avant de pouvoir aspirer à ce niveau.

“Le défi aujourd’hui est que les salaires de départ sont si bas”, a déclaré Robert Kokonis, président et directeur général de la société de conseil torontoise AirTrav Inc.

« Traditionnellement, il y a beaucoup de familles qui aideraient à financer la licence de pilote professionnel de leur enfant. Et je pense que beaucoup de familles ont cessé de le faire simplement à cause du stress de la pandémie, des taux d’intérêt plus élevés et de l’inflation plus élevée, et de l’incertitude quant à savoir si les enfants tireront profit de cette voie.

La semaine dernière, la compagnie aérienne de vacances Sunwing a imputé sa série de perturbations et d’annulations de vols pendant la période des Fêtes en partie à une pénurie de pilotes, déclarant au comité fédéral des transports que la décision du gouvernement de refuser la récente demande de la compagnie aérienne d’embaucher 63 travailleurs étrangers temporaires (TET) pour des rôles de pilote impacté sa capacité à fournir le service.

Dans un courriel, la porte-parole de Transports Canada, Sau Sau Li, a déclaré que le régulateur reconnaît que la pandémie a eu un «impact significatif» sur les ressources humaines de l’industrie aéronautique. Elle a déclaré que bien qu’il n’y ait aucun risque pour la sécurité publique car les exigences fédérales en matière de licences pour les pilotes restent inchangées, les pénuries de main-d’œuvre pourraient imposer des «difficultés économiques» aux exploitants aériens.

Transports Canada fait tout ce qu’il peut pour aider à trouver des solutions au problème, a ajouté M. Li, affirmant que le gouvernement fédéral travaille à l’élaboration d’une stratégie nationale de la chaîne d’approvisionnement, avec de plus amples détails attendus dans le prochain budget. Les pénuries de main-d’œuvre dans l’industrie du transport sont au cœur de la stratégie à venir, a-t-elle déclaré.

Transports Canada cherche également à élargir les programmes de formation des pilotes existants et à moderniser la réglementation afin de mieux surmonter les obstacles au développement des compétences et à la formation, a déclaré Li.

Perry a déclaré que le gouvernement et les compagnies aériennes pourraient faire beaucoup de choses pour stabiliser l’offre de pilotes dans ce pays, qu’il s’agisse de subventionner la formation pour la rendre plus abordable ou de s’assurer que le nombre de places de formation disponibles dans tout le pays corresponde à la demande de l’industrie.

Kokonis a accepté, ajoutant qu’il pense que l’ensemble du système de formation des pilotes nord-américains “a besoin d’être repensé”.

«Nous devons payer davantage les gens, et nous devons passer d’un système auto-parrainé où les gens paient leur propre formation et attendent ensuite qu’une compagnie aérienne les embauche, à un système où les compagnies aériennes parrainent les gens et les aident à entrer dans les écoles de pilotage. ,” il a dit.

“Parce que la pénurie de pilotes dans ce pays est réelle et qu’elle menace d’être un véritable frein à l’économie canadienne.”

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

