Le nombre de librairies indépendantes a atteint son plus haut niveau en 10 ans en 2022, défiant la brutale année de vente au détail au Royaume-Uni

Le nombre de librairies indépendantes au Royaume-Uni et en Irlande a atteint un sommet en 10 ans en 2022, alors que le commerce du livre a défié les chances dans une année par ailleurs brutale pour les détaillants de rue.

Les changements de mode de vie provoqués par les blocages de la pandémie de coronavirus ont été une aubaine pour le commerce du livre, car les Britanniques ayant plus de temps libre lisent davantage et recherchent des librairies lors de leur réouverture.

Il y a maintenant 1 072 librairies indépendantes après que l’industrie a connu une sixième année consécutive de croissance, selon la Booksellers Association (BA). La résurgence fait suite à une séquence de défaites de 20 ans au cours de laquelle le nombre de librairies a chuté à un nadir de 867 en 2016.

Meryl Halls, directrice générale de la BA, a déclaré que le renouveau des librairies indépendantes “confirme que les librairies sont d’une importance cruciale – et appréciées – dans nos communautés de rue principale”.

Malgré la tendance des nouvelles ouvertures, Halls a déclaré que les défis auxquels sont confrontées les librairies et la rue principale plus large ne pouvaient être ignorés. “Avec les vents contraires économiques qui se présentent à nous, la récession, l’inflation, les pénuries de main-d’œuvre et les augmentations massives des coûts dans tous les domaines, les librairies ont besoin de soutien”, a déclaré Halls.

“Les marges sont extrêmement serrées, et pour que les librairies prospèrent dans les rues commerçantes, elles ont besoin que les gouvernements prennent des mesures pour protéger les petites entreprises de la crise du coût de la vie, ainsi que des charges fiscales inégales telles que les tarifs des entreprises.”

Entre 1995 et 2016, le nombre de librairies indépendantes membres de la BA est passé de 1 894 à 867, l’industrie étant confrontée à la concurrence féroce d’Amazon et aux pressions financières résultant de la hausse des tarifs commerciaux. Cependant, avec la résurgence en cours, ce chiffre a atteint 1 072 en 2022, soit une augmentation nette de 45 sur le décompte de 1 027 pour 2021.

Halls a déclaré que pendant la pandémie, il y avait eu un “nombre franchement étonnant de nouveaux entrants dans la librairie”, mais comme d’autres entreprises de rue, ces magasins étaient vulnérables alors que le Royaume-Uni se dirigeait vers la récession.

Les auteurs les plus vendus de l’année dernière comprenaient Richard Osman avec sa série à succès The Thursday Murder Club, et la “reine BookTok” Colleen Hoover, avec des titres comme It Ends With Us.

“Les librairies apportent un capital social et culturel à chaque ville, village, banlieue ou centre-ville dont elles font partie, et donnent une idée de leur poids en termes d’impact et d’engagement au niveau local et national”, a-t-elle déclaré. “Nous voulons que le nombre de librairies continue d’augmenter.”

Un rapport récent du Center for Retail Research a décrit 2022 comme une année «brutale» pour le secteur britannique de la vente au détail, avec plus de fermetures de magasins qu’à tout autre moment au cours des cinq dernières années. Environ 47 magasins en moyenne ont fermé tous les jours l’année dernière. Il a trouvé un total de 17 145 magasins dans les rues principales et dans d’autres endroits fermés définitivement au cours de 2022.