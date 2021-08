Le nombre de jours étranges en août vous surprendra

Alors que la plupart des gens connaissent cette journée dédiée à l’amitié et la célèbrent avec beaucoup d’enthousiasme, très peu connaissent une autre journée qui est célébrée à la même date. C’est ce qu’on appelle la Journée nationale des petites amies. De même, un certain nombre de jours étranges sont célébrés au mois d’août et très peu de gens les connaissent. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux.

Le 1er août, la Journée nationale des petites amies est célébrée par des gens aux États-Unis pour faire savoir à la femme spéciale dans leur vie qu’ils sont très importants pour eux et qu’ils les aiment et les respectent beaucoup. Selon les rapports, le mot petite amie a été utilisé pour la première fois en 1863 parmi les jeunes pour définir l’amie d’une femme. Puis, après les années 1920, les gens ont commencé à utiliser ce mot pour désigner l’intérêt féminin romantique de quelqu’un.

En dehors de cela, il existe une liste de jours étranges célébrés en août. Le 2 août est célébré comme le jour du sandwich à la crème glacée; Le 3 août est célébré comme la Journée de la pastèque et le 5 août comme la Journée du travail comme un chien. Aux États-Unis, le 10 août est célébré comme la Journée nationale de la paresse. Ce congé informel est destiné à honorer les paresseux. Les autres jours célébrés sont le Middle Child Day le 12 août et le National Tell A Joke Day le 16 août aux États-Unis.

De même, le 22 août est célébré comme la journée Be An Angel, le 23 août est célébré comme la journée Ride like a wind. Il y a aussi une journée Kiss and Make up qui est célébrée le 25 août. Même le dernier jour du mois est célébré d’une manière unique comme le Eat Outside Day. Que vous le fêtiez ou non, il est toujours intéressant de savoir ce qui se passe autour de vous. N’est-ce pas ?

