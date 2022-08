Le nombre de guichets automatiques de crypto-monnaie mis en place dans le monde dépasse 38 000

Cette semaine, le nombre de distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie (GAB) opérationnels dans le monde a dépassé la barre des 39 000. Depuis janvier 2017, une fois que le nombre de machines approchait 1K, le nombre de guichets automatiques cryptographiques a augmenté de 3 925 % depuis lors. Les numéros de guichets automatiques cryptographiques ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt-trois derniers mois depuis le 1er septembre 2020, alors qu’il n’y avait que 10 000 machines dans le monde.

Il y a actuellement 39 011 guichets automatiques Crypto installés dans 77 pays

Au cours de la première semaine d’août 2022, le nombre de distributeurs automatiques de billets (GAB) de distribution de monnaie numérique opérationnels dans le monde a franchi la barre des 39 000. En fait, dans soixante-dix-sept pays, 614 opérateurs de guichets automatiques crypto ont installé 39 011 guichets automatiques de crypto-monnaie, conformément aux mesures enregistrées par coinatmradar.com.

Le 1er janvier 2017, il y avait environ 969 guichets automatiques cryptographiques à travers le monde et depuis lors, les installations ont augmenté de 3 925 %. Les statistiques de répartition géographique montrent que l’Amérique du Nord domine avec 95,1% de tous les guichets automatiques cryptographiques dans le monde avec 37 081 machines.

Les États-Unis contrôlent 87,9% du mélange de guichets automatiques cryptographiques installés dans le monde avec 34 299 machines. Le reste de la part mondiale des guichets automatiques cryptographiques opérationnels ces jours-ci est d’environ 5,9 %, l’Europe capturant 3,8 % de cette fourchette.

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, le Canada contrôle 6,3% du mélange mondial, soit 2 461 guichets automatiques cryptographiques au total. Sur les 39 011 guichets automatiques cryptographiques comptabilisés sur coinatmradar.com, les informations montrent que 38 998 de ces machines prennent en charge le bitcoin (BTC).

Cependant, 33 056 du total du mélange prennent en charge conjointement différents actifs cryptographiques. Litecoin (LTC) est réparti sur 32 466 machines, ethereum (ETH) est pris en charge par 29 324 appareils, dogecoin (DOGE) est suspendu sur 16 132 machines et bitcoin money (BCH) est pris en charge sur 13 801 guichets automatiques cryptographiques.

Les meilleurs opérateurs et fabricants de guichets automatiques cryptographiques de 2022

Le premier opérateur de guichets automatiques cryptographiques au monde en termes de nombre de machines opérationnelles dans le monde est Bitcoin Depot avec 17,7% du total mondial ou 6 896 dispositifs de guichets automatiques cryptographiques installés. Bitcoin Depot est suivi par Coincloud (5 643 machines), Coinflip (4 124 machines ), Bitcoin of America (2 339 machines), Bitstop (1 969 machines) et Rockitcoin (1 781 machines).

Genesis Coin est le plus grand fabricant de guichets automatiques cryptographiques au monde, car il représente 40,6 % des machines actuelles, tandis que General Bytes est deuxième avec 22,8 % des guichets automatiques cryptographiques fabriqués en usine dans le monde. Les fabricants de guichets automatiques cryptographiques Genesis Coin et General Bytes mesurent au carré, suivis de Bitaccess (15,8%), Coinsource (5,2%), Bitstop (4,9%) et Bytefederal (2,8%).

Coinatmradar.com comptabilise également la vitesse des machines cryptographiques installées au fil du temps. le portail en ligne dédié aux statistiques de crypto ATM indique que la vitesse est enregistrée par une échelle de jauge “calculée prise en charge depuis soixante jours, [while] la vitesse est calculée prise en charge les sept derniers jours.

Le dimanche 7 août 2022, la jauge indique que 14,7 guichets automatiques cryptés sont installés quotidiennement à ce rythme. ce qui signifie qu’en environ 67,27 jours, le nombre de guichets automatiques cryptés installés dans le monde devrait atteindre 40 000 à ce rythme.

Le message Le nombre de guichets automatiques de crypto-monnaie mis en place dans le monde dépasse 38 000 est apparu pour la première fois sur BTC Wires.