Le nombre de fonctionnaires impliqués dans des plaintes contre Dominic Raab pourrait être supérieur à 30

Dominic Raab aurait fait l’objet de plaintes officielles d’intimidation par au moins 24 fonctionnaires.

Huit allégations formelles ont été portées contre le vice-premier ministre et font l’objet d’une enquête par l’avocat principal Adam Tolley KC.

Mais Le gardien dit que toutes ces plaintes sauf deux impliquent plusieurs accusateurs, un certain nombre de membres du personnel du bureau privé de M. Raab de son époque en tant que ministre des Affaires étrangères auraient fait des observations.

Le journal a déclaré que le nombre total de plaignants serait d’au moins deux douzaines, bien qu’il puisse être supérieur à 30.

M. Raab a déclaré qu’il était “toujours conscient” de son comportement mais qu’il “ne s’excuse pas d’avoir des normes élevées” lorsqu’on lui a demandé s’il avait changé sa façon de traiter les autres.





Je ne m’excuse pas d’avoir des normes élevées, d’essayer de faire avancer les choses Dominique Raab

Le secrétaire à la Justice a précédemment déclaré à la BBC : « Il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées.

« À la minute où cela s’est produit, à la minute où il y a eu des plaintes formelles, et il y a bien sûr eu des fuites et des points anonymes dans les médias, j’ai immédiatement demandé une enquête indépendante.

« C’est exceptionnel. C’est en cours. Je ne peux pas commenter cela, ce serait mal de ma part de le faire.

“Mais comme je l’ai déjà dit, je suis convaincu que je me suis comporté de manière professionnelle tout au long, et bien sûr, le gouvernement adopte une approche de tolérance zéro face à l’intimidation.”

Il a dit qu’il appartenait à l’avocat “de faire d’autres déclarations”.

“Mais il y aura un rapport, il ira au Premier ministre, il sera publié, donc pas question d’esquiver la transparence là-dessus.”

Rishi Sunak a résisté aux appels à suspendre M. Raab pendant que l’enquête est menée.

La dirigeante travailliste adjointe Angela Rayner a déclaré que le rapport de dizaines de plaignants soulevait “encore plus de questions” sur le jugement de M. Sunak.

“Ces allégations choquantes de harcèlement et d’intimidation généralisés soulèvent encore plus de questions sur le jugement du Premier ministre”, a-t-elle déclaré.

«Il a promis un gouvernement intègre et revendiqué la tolérance zéro pour l’intimidation, mais il a non seulement nommé Dominic Raab au poste de vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice, mais il continue de le soutenir.

“Le Cabinet qu’il a nommé est inondé de sordides et de scandales, mais le Premier ministre est trop faible pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Il ne doit pas y avoir de blanchiment, et le Premier ministre lui-même doit dire clairement ce qu’il savait lorsqu’il a reconduit Dominic Raab.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait modifié son comportement depuis que les plaintes avaient été déposées, M. Raab a répondu : « Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal.

« Alors écoutez, bien sûr, je suis toujours conscient de la façon dont je me comporte.

“Mais, en fait, je pense que ce que les gens veulent savoir, c’est que les ministres de leur gouvernement s’efforcent par tous les moyens de les satisfaire et je ne m’excuse pas d’avoir des normes élevées, d’essayer de faire avancer les choses…

«Je pense que les gens s’attendent à ce que les ministres qui viennent fassent vraiment avancer les choses et fassent avancer les choses.

“Mais cela peut être fait, bien sûr, de manière professionnelle, et je suis convaincu que c’est ce que j’ai fait tout au long.”

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: “L’enquête d’Adam Tolley KC est en cours, il serait donc inapproprié de commenter davantage pendant que ce processus se déroule.”

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré : « Il y a une tolérance zéro pour l’intimidation dans la fonction publique. Le vice-Premier ministre dirige un département professionnel, faisant avancer des réformes majeures, où les fonctionnaires sont valorisés et le niveau d’ambition est élevé.

“Une enquête indépendante est en cours et il serait inapproprié de commenter davantage les questions qui s’y rapportent tant qu’elle n’est pas terminée.”