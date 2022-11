Le nombre de femmes travaillant dans la NFL augmente régulièrement

De la suite du propriétaire au front office en passant par la ligne de touche, le nombre de femmes dans la NFL ne cesse d’augmenter. Et, ils sont là pour rester.

Kalen Jackson est née dans le football, l’une des trois filles du propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay. Elle s’est initiée au sport en participant à des événements communautaires. Maintenant, elle a une place à table pour les réunions de propriétaires.

Sam Rapoport est tombée amoureuse du football la première fois qu’elle a tenu un ballon et lancé une spirale à l’âge de 12 ans au Canada. Rapoport a fini par devenir un quart-arrière professionnel dans une ligue de football féminin et a passé deux décennies à travailler pour élargir les opportunités de carrière pour les femmes dans le sport.

Ashton Washington était entourée de football lorsqu’elle était enfant au Texas, mais elle dit qu’elle préférait jouer avec des poupées Barbie. Au lycée, Washington voulait faire carrière dans le football. L’année dernière, les Bears de Chicago l’ont embauchée comme première éclaireuse à plein temps de l’histoire de l’équipe.

Katie Sylvan a grandi à San Diego avec les Chargers. Elle était déterminée à trouver un emploi dans le football et a postulé pour le programme de rotation junior de la NFL pendant ses études universitaires. Après neuf ans de travail pour la ligue, Sylvan a été embauché par les Chargers pour être le directeur de l’administration du football de l’équipe.

Le pourcentage global de femmes au bureau de la ligue de la NFL est à un niveau record de 41,3% en 2022 avec 319 femmes occupant divers postes. L’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport a déclaré dans son bulletin de notes raciales et de genre de 2022 que le bureau de la ligue “a été un modèle de diversité et d’inclusion à suivre pour leurs clubs”.

“Voir tant de choses changer qui n’étaient pas comme ça quand j’étais petit est super excitant”, a déclaré Jackson, le vice-président / propriétaire des Colts, sur le podcast AP Pro Football le mois dernier. “Étant d’une famille de trois filles et on nous dit toujours que votre place est ici et que votre opinion à ce sujet compte, nous avons définitivement eu la bénédiction d’avoir un père fille très passionné, comme on dit.”

Rapoport, directrice principale de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de la NFL, est déterminée à continuer d’ouvrir des portes aux femmes dans la ligue.

“J’étais un peu implacable à l’idée que j’étais sur cette planète pour travailler dans le football d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Rapoport,

Rapoport organise le Women’s Forum de la NFL, un événement annuel qui met en relation les participantes travaillant dans le football universitaire avec les propriétaires, les directeurs généraux, les entraîneurs en chef et les dirigeants de clubs. Plus de 225 candidates entraîneures, dépisteurs et opérations ont été embauchées depuis le début du forum en 2017.

“Nous mettons simplement les femmes en position d’impressionner les gens”, a déclaré Rapoport. « La moitié de nos fans sont des femmes. Pourquoi n’y travaillent-ils pas ? Nous travaillons dans ce sens.

En juin, les Browns de Cleveland ont nommé Catherine Raiche directrice générale adjointe et vice-présidente des opérations de football, faisant d’elle la plus haute dirigeante de la NFL. Un mois plus tard, Sandra Douglass Morgan est devenue la première femme noire présidente d’une équipe de la NFL lorsque les Raiders de Las Vegas l’ont embauchée.

Kelly Klein est la directrice exécutive des opérations football des Broncos de Denver. Andrea Gosper est la coordinatrice du personnel des joueurs des Buffalo Bills.

Washington a rejoint les Bears pour la première fois en tant que stagiaire en 2021 après avoir travaillé dans le recrutement à l’Université de l’Illinois. Elle a été promue éclaireuse – il y a 33 éclaireuses dans la NFL – plus tard cet été-là. En mai, elle est devenue la coordinatrice du personnel des joueurs des Bears, dépisteur professionnel.

“J’ai l’impression que c’est beaucoup de pression sur moi et sur les autres femmes de la ligue parce que vous voulez mettre la barre haute et vous voulez aussi dépasser vos attentes personnelles”, a déclaré Washington.

Il y a six femmes qui sont entraîneures à temps plein dans la NFL, dont l’entraîneure adjointe de la ligne défensive des Buccaneers de Tampa Bay, Lori Locust, et la directrice de l’entraîneure de réadaptation / performance Maral Javadifar. Jennifer King, entraîneure adjointe des porteurs de ballon des Washington Commanders, Angela Baker, entraîneure du contrôle de la qualité offensive des Giants de New York, Callie Brownson, chef d’état-major / entraîneure adjointe des récepteurs larges des Cleveland Browns, et Autumn Lockwood, entraîneure des performances sportives des Eagles de Philadelphie, sont les autres.

En 2020, Locust et Javadifar sont devenues les premières femmes entraîneures d’une équipe à remporter le Super Bowl. Sarah Thomas est également entrée dans l’histoire de ce match en tant que première femme à arbitrer un Super Bowl, en tant que juge à terre.

“Il était temps que cette porte soit défoncée et leur permette parce qu’ils ont mis du temps et qu’ils sont très, très qualifiés”, a déclaré l’ancien entraîneur des Bucs Bruce Arians à propos de l’embauche de Locust et Javadifar.

Il y a 21 femmes qui travaillent actuellement comme entraîneurs sportifs dans la NFL, dont Allison Miner des Chargers.

“Le plus grand défi était juste l’opportunité”, a déclaré Miner, qui était l’une des trois seules femmes à son poste lorsqu’elle a été embauchée en 2015.

Un autre obstacle pour Miner au début de sa carrière a été de trouver un vestiaire pour se changer. Elle utiliserait une salle de bain publique dans le stade. La NFL exige maintenant de l’espace pour les femmes dans chaque stade.

“C’est excitant de voir les visages féminins”, a déclaré Miner. “Il y aura un jour où ce ne sera pas grave.”

Pour Sylvan, il est important que les femmes sachent qu’il existe différents emplois pour elles dans la NFL. Elle a embrassé son rôle en travaillant sur la gestion de la liste, le plafond salarial et les contrats des joueurs.

“C’est formidable de voir plus de femmes dans ces rôles”, a déclaré Sylvan. “Il y a eu des femmes dans ces rôles avant moi et il y aura certainement des femmes dans ces rôles après moi. Je pense que c’est vraiment la chose la plus importante, c’est que les gens comprennent que ces opportunités existent et sont là si c’est quelque chose qu’ils souhaitent faire et poursuivre.

Rob Maaddi, Associated Press