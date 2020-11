Le nombre de fanatiques d’extrême droite envoyés dans le cadre du programme de déradicalisation du gouvernement augmente

Un nombre record d’extrémistes ont été envoyés dans un programme de déradicalisation du gouvernement, poussé par un nombre croissant de sympathisants d’extrême droite.

Le projet Channel, qui tente de détourner les extrémistes du terrorisme, a pris en charge 697 nouveaux cas de l’année à la fin mars.

C’est le chiffre le plus élevé depuis la création de Channel il y a cinq ans et contre 556 au cours des 12 mois précédents.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 302 cas concernaient des préoccupations concernant la radicalisation d’extrême droite.

Sur la photo: un groupe de partisans d’extrême droite affronte la police à Londres le 13 juin. Un nombre record d’extrémistes ont été envoyés dans le cadre d’un programme de déradicalisation du gouvernement.

Les craintes concernant les extrémistes islamistes ont conduit à 260 renvois. Les autres ont été classés comme «autres» ou comme «idéologies mixtes, instables ou peu claires».

La police, les écoles, les collèges et d’autres groupes ont fait 6 287 renvois au programme antiterroriste plus large connu sous le nom de Prevent – une augmentation de 10% par rapport au niveau record de l’année précédente. Sur ce nombre, 1 487 étaient islamistes et 1 387 de droite.

Cependant, un plus grand nombre de cas d’extrême droite ont été adoptés par le projet Channel.

Sur la photo: des militants protestent contre le mouvement d’extrême droite à Londres, tenant des pancartes devant la police. Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 302 cas renvoyés au programme Channel concernaient des préoccupations concernant la radicalisation d’extrême droite

Sam Armstrong, du groupe de réflexion antiterroriste de la Henry Jackson Society, a déclaré qu’il était difficile d’expliquer l’écart. Il a ajouté: «Les islamistes sont responsables de 95% des victimes terroristes en Europe.

“Il est très difficile d’expliquer pourquoi le nombre d’islamistes référés à Channel est si bas, compte tenu des dangers qu’ils représentent.”

La plupart du total – plus de 5 500 – étaient des hommes et plus de la moitié (3 423) étaient âgés de 20 ans ou moins.

Le programme Channel fournit un soutien, y compris des travailleurs de l’éducation et de la santé mentale dans une tentative de détourner les extrémistes du terrorisme. Il fournit également un «mentorat idéologique».