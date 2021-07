Le nombre de disparus sur l’autoroute de la mort au Mexique s’élève à 71

Le bureau du FBI à San Antonio, Texas, a publié un bulletin recherchant des informations sur la disparition d’une femme de Laredo, Texas, Gladys Perez Sánchez, et son fils de 16 ans et sa fille de 9 ans, qui ont été vus pour la dernière fois Ils partaient sur l’autoroute le 13 juin. Ils avaient rendu visite à des parents à Sabinas Hidalgo, une ville sur l’autoroute, et retournaient au Texas dans leur voiture lorsqu’ils ont disparu.