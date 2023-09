Le nombre de disparus dans les incendies de forêt à Hawaï diminue considérablement alors que les décès restent inchangés, selon le gouverneur

Monde · Nouveau

Le gouverneur d’Hawaï Josh Green, au centre, s’exprime tandis que le président américain Joe Biden, à gauche, et l’épouse de Biden, Jill, écoutent lors d’une visite dans une zone dévastée par des incendies de forêt à Lahaina, à Hawaï, le 21 août. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images) Le nombre de personnes toujours portées disparues à la suite des incendies de forêt qui ont détruit la communauté historique de Lahaina il y a un mois est tombé à 66, a déclaré vendredi le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, tandis que le nombre de décès confirmés est resté à 115. Le nombre de personnes disparues est désormais nettement inférieur à celui d’une semaine plus tôt, lorsque les autorités avaient déclaré que 385 personnes étaient toujours portées disparues. L’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle a balayé Lahaina le 8 août, obligeant des dizaines de personnes à fuir vers l’océan pour échapper aux flammes, détruisant plus de 2 000 structures et causant des dégâts estimés à 5,5 milliards de dollars. Jusqu’à présent, la police de Maui a publié les noms de 55 des morts. Parmi eux, 22 étaient dans la soixantaine, et 13 autres dans la soixantaine. Il y avait une victime répertoriée âgée de moins de 10 ans. Le gouverneur a également déclaré que dans les semaines à venir, les autorités commenceront à planifier des visites supervisées pour permettre aux résidents de retourner visiter leurs propriétés. REGARDER | Les habitants constatent l’ampleur des destructions : Les résidents de Lahaina de retour voient toute l’ampleur de la destruction des incendies de forêt à Maui Les autorités hawaïennes ont rouvert l’autoroute menant à Lahaina après que la ville historique ait été dévastée par des incendies de forêt la semaine dernière. Au moins 110 personnes ont été confirmées mortes alors que les chercheurs accompagnés de chiens cadavres continuent de ratisser la zone sinistrée.