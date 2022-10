Le nombre de détenus des TNO est le plus bas depuis 20 ans

Le nombre de détenus en détention dans les Territoires du Nord-Ouest est le plus bas depuis plus de 20 ans, certains établissements correctionnels étant presque vides.

Plus de la moitié des lits du plus grand établissement du territoire, le Complexe correctionnel de North Slave (NSCC), sont inoccupés. Il n’y a actuellement que 60 détenus et le complexe peut en héberger 148.

L’aile des femmes de deux ans du centre correctionnel de Fort Smith ne compte actuellement qu’un seul détenu. Construit en 2019 au coût de 23,6 millions de dollars il peut accueillir 24 femmes.

Comme ailleurs au pays, la baisse drastique a commencé au début de la pandémie de COVID-19. Les établissements pénitentiaires ont commencé à libérer les délinquants “à faible risque” qui approchaient de la fin de leur peine et les tribunaux ont élargi l’éventail des accusés qui ont été libérés sous caution.

“Notre établissement est considéré comme un établissement [for a] population vulnérable … donc avoir une éclosion dans l’établissement serait très préjudiciable et représenterait un risque important », a déclaré le directeur du NSCC, Greg Paul.

En mars 2020, à l’aube de la pandémie, 37 000 personnes étaient incarcérées au Canada. À peine trois mois plus tard, en juin 2020, ce nombre était tombé à 32 000.

Greg Paul est le directeur du complexe correctionnel de North Slave à Yellowknife. (Hilary Bird/CBC)

Alors que les restrictions liées à la pandémie ont commencé à être levées au cours des 12 derniers mois, la plupart des juridictions du pays ont commencé à voir leur nombre de détenus se rapprocher de ce qu’il était avant la pandémie.

Mais pas les TNO

En mars 2020, 148 personnes âgées de plus de 18 ans étaient incarcérées sur le territoire. Ce nombre est tombé à 109 en juin 2020 grâce aux précautions contre le COVID-19.

Il n’y a maintenant que 78 personnes derrière les barreaux dans les Territoires du Nord-Ouest. La grande majorité d’entre elles sont en détention provisoire. Cela signifie qu’ils ont été accusés d’un crime, qu’ils se sont vu refuser la libération sous caution et qu’ils attendent leur procès.

Paul a déclaré que les personnes en détention provisoire représentaient environ 80% des détenus.

Arrêts de la Cour suprême

Ceux qui travaillent dans les tribunaux des TNO disent que même si la diminution du nombre de détenus a peut-être commencé avec les mesures COVID-19, l’impact plus durable est dû en grande partie à deux décisions récentes de la Cour suprême.

Le premier est un cas de 2020 appelé R. c. Zora .

La Cour suprême du Canada à Ottawa en août. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

En 2015, Chaycen Zora a été accusé de possession de drogue en Colombie-Britannique et a été libéré sous caution avec un certain nombre de conditions. Il a été placé en résidence surveillée et a dû répondre à la porte lorsque la police est venue le vérifier.

Des documents judiciaires montrent que la police est venue au domicile de Zora presque tous les soirs pendant un mois. À deux reprises, il n’a pas ouvert la porte. Zora a témoigné qu’il s’était couché tôt ces nuits-là et qu’il ne pouvait pas entendre frapper parce que sa chambre était à l’autre bout de la maison. Il a été inculpé, puis condamné, pour avoir enfreint ses conditions.

Zora a interjeté appel après appel et finalement, en 2019, son affaire a été portée devant la Cour suprême.

Le 18 juin 2020, la Cour suprême a accordé à l’unanimité l’appel de Zora. Mais ce sont les commentaires supplémentaires que la juge Sheilah Martin a faits dans cette décision écrite cela aurait la plus grande influence sur les tribunaux – et par la suite sur les prisons – des Territoires du Nord-Ouest.

Martin a écrit qu’au lieu d’imposer des restrictions radicales, comme l’abstinence d’alcool et de drogues et des conseils obligatoires, les tribunaux doivent adapter les conditions de mise en liberté sous caution aux individus et à leur situation.

Lance McClean est un avocat albertain qui travaille souvent pour l’aide juridique dans les Territoires du Nord-Ouest. (Soumis par Lance McClean)

Lance McClean, un avocat albertain qui travaille souvent pour l’aide juridique dans les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré qu’il voyait la décision Zora être évoquée à presque toutes les audiences sur le cautionnement, en particulier en ce qui concerne les types de conditions imposées aux personnes.

“Les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest – en particulier les tribunaux des juges de paix – les procureurs qui y comparaissent, même la GRC ont tendance à être beaucoup plus vivants … à Zora que je pense que c’est probablement le cas ailleurs au Canada”, a déclaré McClean.

McClean a déclaré que lorsque des conditions de mise en liberté sous caution très généralisées – comme l’obligation de rester à l’écart de la drogue ou de l’alcool – sont imposées aux personnes qui souffrent de dépendances, elles sont beaucoup plus susceptibles d’enfreindre ces conditions et de voir leur caution révoquée.

“Lorsque vous évitez de mettre cette personne sous condition d’abstinence, vous évitez de créer une brèche sur la route”, a déclaré McClean. “Je soupçonnerais que cela a un impact assez dramatique sur la réduction des populations en détention provisoire.”

Austin Corbett, un avocat albertain, dit que le nombre de renvois du territoire est « encourageant ». (Austin Corbett/Melissa Penney Photographie)

L’avocat albertain Austin Corbett, qui travaille également pour l’aide juridique dans les Territoires du Nord-Ouest, est d’accord. Il attribue également un autre cas de 2017 appelé R c. Antic. Dans cette décision, la Cour suprême a déclaré que les accusés ne devraient être placés en détention provisoire que dans les cas les plus graves.

« Il est réconfortant de voir le nombre de personnes en détention provisoire diminuer dans les Territoires du Nord-Ouest, car la majorité des personnes à travers le pays qui sont actuellement en prison sont incarcérées avant d’avoir été reconnues coupables d’une infraction », a déclaré Corbett.

Chiffres en baisse, dépenses en hausse

Même avec deux fois moins de détenus, le territoire dépense en fait plus pour les services correctionnels qu’il y a cinq ans.

Au cours de l’exercice 2018-2019, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a dépensé 35,8 millions de dollars en services correctionnels. Dans le budget 2022-2023, ce chiffre était de 39,4 millions de dollars.

Environ les trois quarts de cet argent sont consacrés au fonctionnement et à la dotation en personnel des cinq établissements correctionnels des Territoires du Nord-Ouest. Au cours des trois dernières années, le nombre d’employés dans ces établissements est demeuré le même, soit 240 employés à temps plein.

Paul a déclaré que même avec moins de détenus, l’exploitation d’une prison de la taille du NSCC est toujours la plupart du temps comme d’habitude.

“Les opérations normales sont essentiellement maintenues. Cela nous offre la possibilité de faire des mises à niveau des installations, des travaux de maintenance. Peut-être la possibilité d’arrêter une unité pour faire une nouvelle couche de peinture, peut-être quelques réparations”, a déclaré Paul.

“Mais cela rend les unités plus confortables pour les détenus et le personnel. Ce n’est pas aussi bruyant. Ce n’est pas aussi occupé. Moins de conflits.”