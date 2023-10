Le nombre de décès liés à l’épidémie de dengue dépasse le millier au Bangladesh

Commentez cette histoire Commentaire

L’épidémie de dengue la plus grave jamais enregistrée au Bangladesh a tué plus de 1 000 personnes depuis le début de l’année, une étape sombre dans la recrudescence de cette maladie transmise par les moustiques, qui, selon les scientifiques, pourrait s’aggraver en raison des effets du changement climatique. Au moins 1 030 personnes sont mortes et plus de 210 000 ont été infectées au Bangladesh depuis le 1er janvier, selon les données gouvernementales publiées mardi, mettant à rude épreuve le système médical fragile de ce pays d’Asie du Sud et obligeant les autorités à se démener pour atténuer la propagation. Parmi les morts figurent plus de 100 enfants de moins de 16 ans. Le pays n’a enregistré que 281 décès dus à la dengue pour l’ensemble de l’année dernière.

À l’échelle mondiale, les cas de dengue enregistrés ont été multipliés par huit entre 2000 et 2022, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Raman Velayudhan, qui dirige le programme de l’OMS pour le contrôle des maladies tropicales négligées, a déclaré en juillet qu’environ la moitié de la population mondiale était désormais exposée au risque d’infection. L’Asie représente environ 70 pour cent de la charge mondiale de morbidité.

Dans un rapport d’août, l’OMS a déclaré que la situation au Bangladesh était anormale « en raison de sa saisonnalité et de sa forte augmentation précoce » des cas par rapport aux années précédentes. Les conditions au Bangladesh deviennent « plus favorables » à la transmission de la dengue, écrit l’organisation, en raison de « précipitations excessives, de l’engorgement, des inondations, de l’augmentation de la température et des changements inhabituels dans les saisons traditionnelles du pays ».

La dengue se propage principalement par l’espèce de moustique Aedes – qui peut également propager les virus Zika et chikungunya – et se rencontre le plus souvent dans les climats tropicaux et subtropicaux. Au Bangladesh, les cas de dengue ont généralement coïncidé avec la saison des pluies de mai à septembre et avec des températures plus élevées, selon l’OMS.

La plupart des personnes infectées par le virus ne présenteront pas de symptômes, mais pour celles qui en présentent, une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, des courbatures et/ou une éruption cutanée sont fréquents. Dans de rares cas, la dengue peut être mortelle, et les personnes infectées deux fois courent un plus grand risque de contracter ce que l’on appelle la « dengue grave ». Les taux de mortalité peuvent atteindre 13 pour cent chez les patients non traités, selon le Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

Il n’existe aucune intervention médicamenteuse contre la dengue et les traitements se concentrent généralement sur le soulagement de la douleur et la gestion des symptômes. Une détection précoce peut réduire les taux de mortalité.

Les Amériques ont également connu d’importantes épidémies cette année, notamment au Brésil et au Pérou, ce dernier pays ayant combattu ce printemps et cet été la plus grande épidémie de son histoire. Les médecins soudanais ont averti la semaine dernière que les cas de dengue se propageaient en raison des pluies saisonnières, a rapporté Reuters.

Le virus apparaît également dans de nouvelles zones, et en juin, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a envoyé un avertissement concernant les maladies transmises par les moustiques.

Au Bangladesh, des cas ont été signalés dans les 64 districts du pays, la capitale surpeuplée de Dhaka étant particulièrement touchée.