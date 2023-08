Le nombre de décès israéliens et palestiniens au plus haut depuis 2005, plus de 230 tués: envoyé de l’ONU – National

Le conflit israélo-palestinien a tué plus de 200 Palestiniens et près de 30 Israéliens jusqu’à présent cette année – dépassant déjà les chiffres annuels de l’année dernière et le nombre le plus élevé depuis 2005, a déclaré lundi l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient.

Tor Wennesland a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que la recrudescence de la violence était alimentée par un désespoir croissant face à l’avenir, les Palestiniens recherchant toujours un État indépendant.

« Le manque de progrès vers un horizon politique qui s’attaque aux problèmes fondamentaux qui alimentent le conflit a laissé un vide dangereux et instable, rempli par des extrémistes de tous bords », a-t-il déclaré.

Alors que les Israéliens et les Palestiniens ont pris des mesures pour stabiliser la situation, le Wennesland a déclaré que les mesures unilatérales ont continué d’alimenter les hostilités.

Il a souligné l’expansion incessante des colonies israéliennes – qui sont illégales au regard du droit international « et un obstacle important à la paix » – ainsi que la démolition par Israël de maisons palestiniennes, ses opérations dans la région de Cisjordanie sous contrôle administratif et policier palestinien, et les attaques par les colons israéliens. Il a également cité « l’activité militante palestinienne ».

Wennesland a déclaré que la situation actuelle est aggravée par « la fragilité » de la situation financière de l’Autorité palestinienne et les graves pénuries de financement auxquelles sont confrontées les agences des Nations Unies, y compris l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

« Alors que nous devons de toute urgence nous concentrer sur la résolution des problèmes les plus critiques et sur la désescalade de la situation sur le terrain, nous ne pouvons ignorer la nécessité de restaurer un horizon politique », a-t-il déclaré.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, qui a présidé la réunion, a condamné la violence des deux côtés et a exhorté à des mesures immédiates pour réduire l’escalade de la violence.

Elle a réitéré le soutien des États-Unis à une solution à deux États et à un « dialogue de bonne foi » entre les parties. Et elle a reconnu la nomination de l’ambassadeur d’Arabie saoudite en Jordanie au poste de consul général non résident à Jérusalem, ajoutant que les États-Unis soutiendront « tous les efforts qui nous rapprocheront d’une solution à deux États ».

L’ambassadeur adjoint russe à l’ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré au Conseil que la stagnation à long terme du processus de paix « est aggravée par les actions unilatérales illégales en cours d’Israël pour créer des faits irréversibles sur le terrain, ce qui annule les perspectives de relance des pourparlers directs entre Palestiniens et Israéliens. ” Il a qualifié le « rythme sans précédent » de l’expansion de la colonisation d’Israël de la plus grande menace.

Polyansky a qualifié de « très opportune » la visite dans la région du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, prévue avant la fin de l’année. Et il a réitéré l’appel de la Russie à une réunion du soi-disant Quatuor des médiateurs du Proche-Orient – l’ONU, les États-Unis, l’Union européenne et la Russie – « pour relancer le processus de paix et diriger les pourparlers palestino-israéliens sur toutes les questions relatives au statut final ».

La coordinatrice politique de la France, Isis Jaraud Darnault, a également condamné « la colonisation israélienne des territoires palestiniens » qu’elle souhaite pour son futur État, et la poursuite des démolitions israéliennes, dont une école dans la région de Ramallah en Cisjordanie le 17 août qui a été financée par des donateurs européens, dont France. Elle a également condamné la violence contre les Israéliens.

Darnault a déclaré au conseil que l’ONU et les acteurs régionaux ont un rôle essentiel à jouer pour restaurer « un horizon politique crédible ».

« La normalisation des relations entre Israël et plusieurs États de la région contribue à la stabilité et à la sécurité, mais cette dynamique restera incomplète tant qu’elle ne s’accompagnera pas d’une reprise du processus politique vers une solution qui réponde aux aspirations légitimes des deux Palestiniens. et les Israéliens », a-t-elle déclaré.