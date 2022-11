Le nombre de décès dus aux drogues toxiques en Colombie-Britannique dépasse les 1 600 en 2022, alors qu’Ottawa engage 5 millions de dollars pour aider les personnes souffrant de douleur chronique

Le gouvernement fédéral a annoncé de nouveaux outils pour aider les gens à gérer la douleur chronique dans le but d’endiguer le taux de décès dus aux drogues toxiques illicites en Colombie-Britannique.

L’annonce intervient le même jour que le BC Coroners Service a publié son rapport mensuel sur les décès par surdose, qui a révélé qu’au moins 171 personnes sont décédées des suites de drogues toxiques en Colombie-Britannique en septembre.

Cela signifie qu’au moins 1 644 personnes sont décédées jusqu’à présent cette année, ce qui place la province sur la bonne voie pour dépasser les 2 000 décès annuels pour la deuxième année consécutive.

“Les Britanno-Colombiens continuent de subir les effets tragiques d’un approvisionnement en médicaments toxiques et instables, avec près de six membres de nos communautés qui meurent chaque jour”, a écrit la coroner en chef Lisa Lapointe dans un communiqué.

Des drapeaux représentant les vies perdues en raison de surdoses de drogue sont représentés lors d’un mémorial Moms Stop The Harm à Vancouver en avril 2022, marquant six ans depuis qu’une urgence de santé publique a été déclarée concernant l’approvisionnement en médicaments empoisonnés en Colombie-Britannique. (Ben Nelms/CBC)

Les statistiques signifient également que la Colombie-Britannique a perdu au moins 150 personnes à cause de drogues toxiques chaque mois pendant deux années consécutives.

On estime que 10 505 personnes sont décédées à cause de drogues illicites empoisonnées depuis que la Colombie-Britannique a déclaré pour la première fois une urgence de santé publique liée aux drogues toxiques en avril 2016.

Le ministre établit un lien entre la douleur chronique et les surdoses de drogues toxiques

Lundi, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il consacrerait 5 millions de dollars aux ressources pour la douleur chronique dans ce que Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, dit faire partie d’un effort pour aider à empêcher les personnes souffrant de douleur non traitée de chercher un soulagement grâce aux drogues toxiques de la rue.

Elle dit que jusqu’à 4,5 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés à l’expansion du Réseau Douleur Canada, à l’amélioration de la collaboration nationale, à l’intensification des pratiques exemplaires et à l’expansion des ressources pour les personnes souffrant de douleur chronique.

Un autre 520 000 $ soutiendra un projet visant à améliorer l’accès aux services pour les résidents LGBTQ en Colombie-Britannique, ainsi que ceux des communautés chinoise, pendjabi et arabophone vivant avec une douleur chronique.

Bennett dit que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les défis pour les personnes souffrant de douleur, notamment l’accès à des services de santé et à un soutien adéquats.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, lors d’une conférence de presse à Ottawa le 22 septembre. avec des douleurs chroniques. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Bennett dit que les données montrent que bon nombre de ceux qui sont décédés en Colombie-Britannique ont cherché un traitement pour leur douleur au cours de l’année précédente.

“Nous avons tous entendu parler de personnes qui ont cessé de prendre leurs médicaments et qui sont ensuite allées dans la rue pour prendre leurs médicaments. Nous ne pensons pas que les gens devraient vivre dans la douleur”, a déclaré Bennett.

“Cela contribuera à accroître les options de gestion de la douleur et la sensibilisation aux meilleures pratiques d’un océan à l’autre.”

Rapport de tous les partis

Lapointe s’est dite “encouragée” par un rapport d’un comité multipartite de la santé en Colombie-Britannique publié mardi dernier qui a révélé que la province et les autorités sanitaires doivent faire plus pour arrêter ou ralentir la moyenne de six décès par jour.

Le Comité permanent restreint de la santé a émis 37 recommandations pour créer un éventail d’options pour les personnes qui consomment des drogues, allant de l’augmentation des efforts de réduction des méfaits comme les kits de naloxone et les sites de prévention des surdoses à l’intensification rapide de l’approvisionnement plus sûr prescrit pour séparer les personnes de l’approvisionnement en drogues illicites empoisonnées.

Le gouvernement provincial a reçu le rapport, mais ne s’est pas engagé à accepter toutes les recommandations et a déjà dépassé bon nombre des échéances indiquées.

Les hommes continuent de représenter la grande majorité des personnes décédées à cause de drogues empoisonnées en Colombie-Britannique, à 80%, selon le rapport du coroner de lundi. Plus de 70 % des personnes décédées avaient entre 30 et 59 ans.

Aucun décès n’a été signalé dans les sites de consommation supervisée ou de prévention des surdoses de drogue.

“Rien n’indique que l’approvisionnement sûr prescrit contribue aux décès liés à la drogue illicite”, a ajouté le coroner.