Le nombre de décès dus aux drogues toxiques en Colombie-Britannique dépasse les 1 000 au cours des 5 premiers mois de l’année

Le nombre de décès dus aux surdoses de drogues illicites en Colombie-Britannique a dépassé les 1 000 personnes à peine cinq mois après le début de l’année.

Une déclaration du BC Coroners Service indique que les 176 décès en mai ont porté le bilan à 1 018 personnes qui ont fait une surdose en raison de drogues non réglementées.

Le service affirme que la toxicité des drogues illicites est maintenant la principale cause de décès en Colombie-Britannique pour les personnes âgées de 10 à 59 ans, dépassant les homicides, les suicides, les accidents et les maladies naturelles combinés.

La coroner en chef Lisa Lapointe affirme que les tests accélérés montrent que le puissant opioïde fentanyl était présent dans près de neuf des 10 résultats, soit près du double du taux de méthamphétamine et de cocaïne.

Lapointe affirme que tant que les gens dépendront du marché non réglementé axé sur le profit pour accéder à leurs médicaments, leur vie sera en danger.

Une urgence de santé publique a été déclarée en avril 2016, et depuis lors, le service indique qu’au moins 12 264 résidents de la Colombie-Britannique sont morts d’overdoses.

Plus de 32 000 Canadiens sont morts de surdoses de drogues toxiques depuis 2016, selon les données publiées par Santé Canada en décembre.

Plus de 3 500 personnes sont mortes d’overdoses au cours des six premiers mois de 2022. Ce chiffre équivaut à près de 20 personnes par jour et à plus de la moitié du nombre de personnes décédées d’overdoses au cours de la première année de la pandémie.

Le fentanyl illicite reste un facteur déterminant des décès par surdose.

Santé Canada a déclaré que l’opioïde était impliqué dans 76% de tous les décès par surdose, bien qu’un nombre croissant de décès par surdose impliquent plus d’une substance.