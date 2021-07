Le nombre de décès dus aux coronavirus en Inde dépasse les 400 000 alors que la variante delta se propage dans le monde, y compris aux États-Unis

Les Seychelles, l’un des pays les plus vaccinés au monde, ont déclaré que six personnes entièrement vaccinées sont mortes du virus. Cinq avaient reçu une version indienne du vaccin Oxford-AstraZeneca, tandis qu’un autre avait reçu des injections de Sinopharm.

L’Indonésie a enregistré jeudi un nombre record de cas (24 836) et de décès (504). Les dirigeants locaux ont averti que la capacité hospitalière était soumise à de graves contraintes. Le pays a maintenant placé deux zones très peuplées en lock-out.

Le Portugal a réimposé un couvre-feu nocturne dans plusieurs villes «à haut risque», dont Lisbonne et Porto. Le pays a signalé jeudi plus de 2 400 nouveaux cas, dont beaucoup étaient des jeunes non vaccinés, bien que le taux de mortalité soit relativement faible.