Le nombre de décès dus au tremblement de terre en Chine s’élève à 74 alors que la colère contre le verrouillage grandit

Le séisme de magnitude 6,8 qui s’est produit lundi après-midi dans la province du Sichuan a causé d’importants dégâts aux habitations de la région autonome tibétaine de Ganze et a secoué des bâtiments dans la capitale provinciale de Chengdu, dont les 21 millions de citoyens sont soumis à un confinement strict lié au COVID-19.

À la suite du tremblement de terre, la police et les agents de santé ont refusé de laisser sortir les résidents anxieux des immeubles d’habitation, ajoutant à la colère face à la stricte «politique zéro-COVID» du gouvernement imposant des verrouillages, des quarantaines et d’autres restrictions, alors même que le reste du monde a largement rouvert.

Les restrictions ont suscité des protestations en ligne et en personne, ce qui est rare dans la société chinoise étroitement contrôlée où le tout-puissant Parti communiste peut facilement condamner des personnes à des mois ou des années de prison pour des accusations vaguement définies telles que « se quereller et provoquer des troubles ».

Au total, 65 millions de Chinois dans 33 villes, dont sept capitales provinciales, sont actuellement soumis à différents niveaux de confinement. Le gouvernement décourage également les voyages intérieurs pendant le festival de la mi-automne samedi et la fête nationale d’une semaine début octobre.

Des épidémies ont été signalées dans 103 villes, les plus élevées depuis les premiers jours de la pandémie au début de 2020.

Le tremblement de terre le plus meurtrier de Chine ces dernières années a été un séisme de magnitude 7,9 en 2008 qui a tué près de 90 000 personnes dans le Sichuan. Le tremblement a dévasté des villes, des écoles et des communautés rurales à l’extérieur de Chengdu, entraînant un effort de plusieurs années pour reconstruire avec des matériaux plus résistants.