Le nombre de décès dus à la dengue au Bangladesh dépasse les 1 000, la pire épidémie jamais enregistrée | Infos santé

Au moins 1 017 personnes sont mortes au cours des neuf premiers mois de 2023 et près de 209 000 ont été infectées, ce qui en fait la pire épidémie de maladie transmise par les moustiques enregistrée dans le pays depuis la première épidémie recensée en 2000. Parmi les morts figurent 112 enfants âgés de 15 et moins, y compris les nourrissons.

Les hôpitaux du Bangladesh ont du mal à libérer de l’espace pour les patients alors que la maladie se propage rapidement dans ce pays densément peuplé d’Asie du Sud.

La dengue est une maladie endémique des zones tropicales et provoque de fortes fièvres, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et, dans les cas les plus graves, des saignements pouvant entraîner la mort.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la dengue et d’autres maladies causées par des virus transmis par les moustiques, comme le chikungunya, la fièvre jaune et le Zika, se propagent plus rapidement et plus loin en raison du changement climatique.

Il n’existe aucun vaccin ni médicament qui traite spécifiquement la dengue, qui est courante en Asie du Sud pendant la saison de mousson de juin à septembre, car le moustique Aedes aegypti qui propage la maladie se développe dans les eaux stagnantes.

Cependant, ces dernières années, les hôpitaux du Bangladesh ont également commencé à admettre des patients souffrant de la maladie pendant les mois d’hiver. Les personnes présentant des infections répétées courent un plus grand risque de complications.

Mohammad Rafiqul Islam, médecin au Collège médical et hôpital Shaheed Suhrawardy de Dhaka, a déclaré que la plupart des patients admis dans son hôpital souffraient de leur deuxième ou troisième cas de dengue.

« Lorsque les gens contractent la dengue pour la deuxième, la troisième ou la quatrième fois, la gravité est accrue. Le nombre de décès est également plus élevé », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Beaucoup viennent nous voir alors que leur maladie est déjà avancée », a-t-il déclaré. « Ensuite, c’est vraiment compliqué de les traiter. »

Le Bangladesh a enregistré des cas de dengue depuis les années 1960, mais a enregistré sa première épidémie de dengue hémorragique, un symptôme grave et parfois mortel de la maladie, en 2000.

Le virus à l’origine de la maladie est désormais endémique au Bangladesh, où l’épidémie a tendance à s’aggraver depuis le début du siècle.

L’augmentation du nombre de cas a incité le gouvernement à intensifier sa campagne anti-dengue, depuis la sensibilisation jusqu’aux efforts visant à tuer les larves de moustiques après une période de pluie, ont indiqué des responsables.

Cependant, le manque de mesures de prévention appropriées a permis au moustique porteur de la dengue de se propager dans tout le Bangladesh, a déclaré Kabirul Bashar, entomologiste et professeur de zoologie à l’université de Jahangirnagar.

« De 2000 à 2018, la dengue n’est apparue que dans la ville de Dhaka, mais en 2019, elle s’est propagée dans différentes villes. Cette année, cela s’est également étendu aux zones rurales.