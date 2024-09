Le nombre de décès dus à la COVID-19 en Alberta est plus de quatre fois plus élevé que celui de la grippe au cours de la dernière année

Une année de données sur les virus respiratoires en Alberta révèle, une fois de plus, que la COVID-19 est beaucoup plus mortelle que la grippe.

Le nombre de décès dus aux deux maladies combinées a dépassé les 900 au cours de l’année écoulée.

Plus de quatre fois plus d’Albertains sont morts de la COVID que de la grippe.

Tableau de bord respiratoire de l’Alberta montre que la grippe a été responsable de 177 décès tandis que 732 personnes sont mortes de la COVID-19 (entre le 27 août 2023 et le 24 août 2024).

« C’est une preuve continue que la COVID n’est pas simplement une autre grippe », a déclaré Craig Jenne, professeur au département de microbiologie, d’immunologie et de maladies infectieuses de l’Université de Calgary, soulignant que la grippe n’est pas un virus bénin.

« C’est la plus grande perte jamais enregistrée à cause de la grippe, et la COVID-19 a encore causé beaucoup plus de décès que la grippe. Ces maladies virales demeurent donc importantes en Alberta. Elles représentent toujours un risque important pour certains Albertains. Et malheureusement, et tragiquement, elles continuent de faire des victimes à un rythme vraiment inacceptable. »

Bien qu’ils soient élevés par rapport à la grippe, les décès dus à la COVID en Alberta sont en baisse par rapport à un pic de 2 409 en 2021-2022.

En tant que spécialiste des soins intensifs à Edmonton, la Dre Shelley Duggan constate les conséquences néfastes que la maladie continue de faire subir aux Albertains.

« Nous voyons des gens atteints de la COVID-19 qui, tout à coup, arrivent à l’hôpital avec des caillots sanguins, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux. Nous vivons donc toujours dans un monde marqué par la COVID-19 », a déclaré Duggan.

Au cours de l’année écoulée, 3 348 hospitalisations liées à la grippe ont été enregistrées et 6 070 personnes ont été admises à l’hôpital pour cause de COVID.

La province compte les hospitalisations où les maladies sont soit un facteur principal, soit un facteur contributif.

Duggan souligne que la COVID-19 n’est pas saisonnière, mais qu’elle fluctue tout au long de l’année.

Contrairement au début de la pandémie, elle n’admet pas beaucoup de patients aux soins intensifs pour une pneumonie grave liée au COVID. Elle traite plutôt les personnes chez qui la maladie a aggravé d’autres problèmes de santé.

La Dre Shelley Duggan est médecin en soins intensifs à Edmonton et présidente élue de l’Alberta Medical Association. (Association médicale de l’Alberta)

« Nous avons aussi cette population à risque [including] « Les personnes sous chimiothérapie, les personnes ayant subi une transplantation — des personnes immunodéprimées et à risque — ou les personnes âgées fragiles que nous voyons », a déclaré Duggan, le président élu de l’Association médicale de l’Alberta.

Données sur la santé de l’Alberta montre que 632 des personnes décédées du COVID étaient âgées de 70 ans et plus, 81 avaient entre 50 et 69 ans et 15 étaient dans la tranche d’âge de 20 à 49 ans.

Quatre enfants de moins de 10 ans sont décédés du COVID au cours de l’année écoulée.

Le tableau de bord du gouvernement provincial indique que les décès dus à la grippe et à la COVID sont comptabilisés lorsque les maladies sont la cause du décès ou un facteur contributif.

« Nous avons encore une proportion importante de personnes qui mourront soit directement du COVID, soit d’une COVID qui va déclencher d’autres choses. Nous devons donc en être conscients. »

Jenne et Duggan affirment tous deux qu’il sera essentiel d’inverser la baisse des taux de vaccination pour la prochaine saison des virus respiratoires.

Près d’un quart des Albertains ont reçu leur vaccin contre la grippe au cours de la saison 2023-24, tandis que 16,9 % ont été immunisés contre la COVID.

« Il sera très important que les gens se fassent vacciner cette année pour se protéger, bien sûr, mais aussi pour protéger les personnes vulnérables et pour protéger le système hospitalier, car nous sommes déjà débordés », a déclaré Duggan.

L’Alberta a cessé d’offrir les vaccins XBB contre la COVID-19 à compter du 31 août, suite à une directive de Santé Canada, a déclaré un porte-parole de Santé Alberta dans un communiqué envoyé par courriel.

Les vaccins ciblant les souches plus récentes n’ont pas encore été approuvés par Santé Canada.

UN Avis du gouvernement fédéral aux professionnels de la santé indique que les vaccins COVID-19 mis à jour (conçus pour cibler les souches JN.1 ou KP.2) devraient être autorisés à temps pour les campagnes de vaccination d’automne.

La province a déclaré que davantage d’informations sur son prochain programme de vaccination seront disponibles dans les semaines à venir.