Le nombre de décès de personnes sans abri a plus que doublé à Kelowna – Kelowna Capital News

Le nombre de décès de personnes sans abri à Kelowna en 2021 était parmi les plus élevés de la province, selon le plus récent rapport du BC Coroners Service.

Les 11 décès ont plus que doublé le nombre de 2020, qui était de cinq. Le pic a coïncidé avec le reste de la Colombie-Britannique, qui a enregistré un total de 247 décès.

Le total de Kelowna ne suivait qu’Abbotsford (14), Victoria (18), Surrey (29) et Vancouver (50). Prince George a également fait 11 morts.

Au cours de la dernière décennie, le total de Kelowna en 2021 ne suit que celui de 2017, qui était de 12.

Dans l’ensemble, l’intérieur de la Colombie-Britannique a enregistré 44 décès.

