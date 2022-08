Le nombre de crimes dans le Westside connaît une augmentation significative

La criminalité dans le Westside a monté en flèche tandis que certaines autres communautés du nord de l’Okanagan ont connu une baisse des infractions.

Le rapport du deuxième trimestre de 2022 de la GRC de Vernon North Okanagan montre une augmentation de 180 % des infractions contre les biens dans le Westside, par rapport au même trimestre en 2021.

Pendant ce temps, Lumby et Spallumcheen ont vu une diminution du nombre de crimes et des appels au service.

Le rapport de la GRC montre que les infractions au code criminel et contre les biens ont légèrement augmenté à Vernon : 2,9 % entre avril et juin, par rapport à la même période l’an dernier, tandis que les infractions contre les biens ont augmenté de 6,6 %.

Le rapport note également que 17 délinquants prolifiques ont été identifiés et sont surveillés par la GRC. Parmi eux, 10 sont actuellement en détention et sept sont en fuite. Aucun des sept ne vit dans la région de Vernon.

D’autres statistiques montrent que 158 trousses de naloxone ont été distribuées entre avril et juin dans le cadre du projet pilote sur les opioïdes de la GRC de Vernon North Okanagan. Il a été lancé en 2018 pour améliorer les services aux personnes souffrant de problèmes de dépendance, qui les conduisent souvent à des comportements criminels. Le projet est actuellement mis en œuvre à Enderby et Armstrong.

Le nombre de crimes était plus élevé à Coldstream au deuxième trimestre de 2022. Une augmentation de près de 11 % des dossiers du Code criminel et une augmentation de 8,5 % des infractions contre les biens, par rapport à 2021. Le rapport montre que la GRC a reçu plus de 5 000 appels de service en Vernon et Coldstream d’avril à juin, et plus de 10 000 depuis le 1er janvier.

Les statistiques d’application de la loi sur la circulation montrent que la GRC a retiré 56 conducteurs aux facultés affaiblies des routes de Vernon North Okanagan au cours de la période de référence.

Le rapport complet, qui sera présenté au conseil municipal le lundi 15 août, est disponible sur le site Web de la Ville de Vernon.

