Le nombre de conflits juridiques entre l’Alaska et le gouvernement fédéral est en forte augmentation

Le nombre de conflits juridiques entre l’État de l’Alaska et le gouvernement fédéral américain a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, selon un examen des rapports annuels déposés par le Département juridique de l’Alaska.

Depuis 2013, le ministère est tenu d’informer chaque année la législature de l’Alaska des litiges juridiques entre l’État et le gouvernement fédéral. Le rapport de cette année, rendu la semaine dernière, inclut 53 conflits de ce type, le plus grand nombre depuis le début du rapport.

« Il y a absolument une tendance là-bas », a déclaré le procureur général Treg Taylor.

Depuis 2021, la demande de budget annuelle du gouverneur Mike Dunleavy à l’Assemblée législative de l’Alaska comprend des fonds pour la « défense de l’État », un poste qui finance généralement les poursuites contre le gouvernement fédéral. La demande budgétaire de cette année comprend 2 millions de dollars pour le Département de droit et 2 millions de dollars supplémentaires pour d’autres agences d’État dans le cadre de cet effort.

“Notre nombre de dossiers (dans le cadre de la défense de l’État) se situe traditionnellement entre 30 et 40. Mais nous atteignons 50 et 60”, a déclaré Taylor.

Le nombre de conflits a augmenté régulièrement depuis 2019, année où le rapport de cette année-là en dénombrait 25.

Taylor accuse le Congrès d’être responsable du nombre croissant de conflits. Le pouvoir législatif national étant généralement dans l’impasse et lent à agir, les présidents se tournent de plus en plus vers des actions exécutives unilatérales pour poursuivre leurs priorités.

Une étude 2023 a conclu que, selon certaines mesures, le président Joe Biden a eu recours à des mesures exécutives beaucoup plus fréquemment que ses récents prédécesseurs au cours de ses deux premières années de mandat.

“Je vais juste être franc”, a déclaré Taylor. «Je pense que cela est dû en partie à l’incapacité du Congrès à agir. Ainsi, lorsque les présidents arrivent au pouvoir, ils n’ont pas de Congrès avec lequel travailler ou sur lequel s’appuyer. Et ils ont fait toutes ces promesses, alors ils essaient de faire tout ce qu’ils peuvent par le biais de décrets-lois.»

Les décrets peuvent aller à l’encontre de la loi fédérale sur les procédures administratives et être contestés devant les tribunaux.

De plus, la politique de l’administration Biden sur les questions environnementales tend à la mettre en contradiction avec l’administration Dunleavy et la législature de l’Alaska, qui favorisent l’exploitation minière, le forage et d’autres formes de développement des ressources.

Les législateurs du Capitole de l’État ont financé à plusieurs reprises – et sur une base bipartite – les demandes du gouverneur en matière d’argent pour la défense de l’État, bien qu’ils diffèrent sur la manière dont cet argent devrait être dépensé, comme en témoigne un récent procès intenté par le corps législatif concernant l’utilisation par l’administration de personnel embauché. Avocats.

Les politiques qui ont du sens d’un point de vue national ne fonctionnent pas toujours en Alaska, a déclaré Taylor, et les Alaskiens veulent que les politiques soient déterminées localement.

«Je considère notre (politique) de défense de l’État comme une sorte de permettre à l’Alaska de déterminer son destin. Nous voulons prendre les décisions qui détermineront notre avenir ; nous ne voulons pas que cet avenir soit déterminé par les bureaucrates », a-t-il déclaré.

Les chiffres des rapports annuels sur les conflits incluent certains cas où l’État et le gouvernement fédéral sont alignés et contestés par un tiers. Les récents procès concernant le projet pétrolier Willow en sont un exemple. Ces cas sont rares par rapport au nombre de cas impliquant des conflits entre l’État et le gouvernement fédéral.

L’un des principaux problèmes récurrents mis en évidence dans les rapports est la question de la propriété foncière.

Lorsqu’une rivière navigable traverse un territoire fédéral, le précédent de la Cour suprême des États-Unis stipule que l’État devrait être propriétaire du lit de la rivière.

Mais des problèmes surviennent lorsque l’État et le gouvernement fédéral diffèrent sur la navigabilité ou non d’un lac ou d’une rivière. Dans des dizaines de poursuites, l’État a revendiqué une navigabilité refusée par le gouvernement fédéral.

Souvent, comme le montrent les dossiers judiciaires et les rapports annuels, le gouvernement fédéral combat les prétentions de l’État jusqu’à un procès, puis concède.

Les archives judiciaires montrent que l’État obtient des récompenses financières dans ces affaires, mais Taylor a déclaré que l’argent n’est pas proche du coût des affaires.

« C’est vraiment triste que nous soyons obligés de faire cela, et parfois la population de l’État a pu penser que nous sommes tout simplement trop procéduriers. Eh bien, il y a une raison à cela. C’est parce que le gouvernement fédéral nous oblige à tout contester », a déclaré Taylor.

Le prochain obstacle majeur sur le sujet est prévu pour février, lorsque les plaidoiries seront programmées sur la propriété du lac Mendenhall à Juneau, site de la destination touristique la plus populaire de l’Alaska, le glacier Mendenhall.

Taylor a déclaré qu’il s’attend à ce que le nombre de conflits entre les États et le gouvernement fédéral continue d’augmenter à moins que la Cour suprême des États-Unis n’agisse pour restreindre le pouvoir exécutif.

Le tribunal pourrait prendre des mesures importantes sur ce sujet cette année, car il considère un précédent de longue date connu sous le nom de Déférence en chevron.

Que précédent dicte quand un tribunal doit céder à l’interprétation de la loi fédérale par une agence fédérale. Un nouveau précédent pourrait donner à l’Alaska – et à d’autres États du pays – de nouvelles munitions dans la lutte contre le gouvernement fédéral.

Initialement publié par le Balise de l’Alaskaune organisation de presse indépendante et non partisane qui couvre le gouvernement de l’État de l’Alaska.