Le nombre de cas de variole en Afrique approche les 30 000, selon le CDC Afrique-Xinhua

Une personne atteinte de mpox reçoit des soins dans un hôpital de la périphérie de Goma, dans la province du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le 19 août 2024. (Str/Xinhua)

Le nombre total de cas de mpox en Afrique est passé à 29 152, dont 6 105 cas confirmés et 738 décès, depuis le début de 2024, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

ADDIS-ABEBA, 21 septembre (Xinhua) — Le nombre total de cas de mpox en Afrique est passé à 29 152, dont 6 105 cas confirmés et 738 décès, depuis le début de 2024, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya, s’adressant jeudi soir à un point de presse spécial en ligne sur l’épidémie de mpox dans plusieurs pays d’Afrique, a déclaré que le continent avait signalé 2 912 nouveaux cas au cours de la semaine dernière seulement, dont 374 cas confirmés et 14 décès, portant le nombre total de cas signalés cette année à 29 152.

Kaseya a déclaré que les cas ont été signalés dans 15 pays africains répartis dans les cinq régions du continent et a noté que les mouvements transfrontaliers, la malnutrition et les pratiques sexuelles à risque sont parmi les principaux facteurs de risque du mpox.

Un enfant infecté par le mpox est photographié dans le territoire de Nyiragongo près de Goma, province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (RDC), le 15 août 2024. (Photo de Zanem Nety Zaidi/Xinhua)

À la mi-août, le CDC Afrique a déclaré que l’épidémie de mpox en cours en Afrique constituait une urgence de santé publique de sécurité continentale. Peu de temps après, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également déclaré que le mpox constituait une urgence de santé publique de portée internationale, activant son niveau d’alerte mondial le plus élevé pour le mpox pour la deuxième fois en deux ans.

Le CDC Afrique a également annoncé récemment le lancement d’un plan de réponse continental conjoint avec l’OMS. Ce plan de six mois, qui s’étend de septembre 2024 à février 2025, est doté d’un budget estimé à près de 600 millions de dollars américains. 55 % de ce montant sont consacrés aux efforts de réponse à la COVID-19 dans les pays touchés, tandis que les 45 % restants sont consacrés au soutien opérationnel et technique par l’intermédiaire d’organisations partenaires.

La variole du singe, également connue sous le nom de variole du singe, a été détectée pour la première fois chez des singes de laboratoire en 1958. On pense qu’elle se transmet des animaux sauvages, comme les rongeurs, aux humains ou par contact interhumain. Il s’agit d’une maladie virale rare qui se transmet généralement par les liquides organiques, les gouttelettes respiratoires et d’autres matières contaminées. L’infection provoque généralement de la fièvre, des éruptions cutanées et un gonflement des ganglions lymphatiques. ■