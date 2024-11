Le nombre de cas de tuberculose diagnostiqués dépasse les huit millions, chiffre le plus élevé jamais enregistré par l’OMS

La tuberculose (TB), une maladie infectieuse qui se propage principalement par voie aérienne, est réapparue comme la première cause de mortalité infectieuse au monde.

Un rapport publié mercredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montre que la tuberculose a fait plus de morts en 2023 que toute autre maladie infectieuse, dépassant le Covid-19, la plus meurtrière.

Le nombre estimé de décès a atteint 1,25 million l’année dernière, dont 1,09 million parmi les personnes séronégatives et 161 000 autres parmi les personnes séropositives.

Le Rapport mondial sur la tuberculose 2024 indique en outre qu’au moins 8 millions de personnes, soit 500 000 de plus qu’en 2022, ont reçu un nouveau diagnostic de tuberculose en 2023 – le nombre le plus élevé jamais enregistré par l’OMS depuis qu’elle a commencé à surveiller la tuberculose en 1995.

Bien que les efforts de diagnostic et de traitement aient rebondi après la pandémie, la maladie continue de se propager de manière alarmante, le taux d’incidence mondial étant encore bien loin de l’objectif de réduction de 50 % fixé pour 2025.

Selon l’OMS, les pays de la région Asie représentaient le plus grand nombre de cas de tuberculose, avec l’Inde (26 pour cent), l’Indonésie (10 pour cent), la Chine (6,8 pour cent), les Philippines (6,8 pour cent) et le Pakistan avec 6,3 pour cent.

Le rapport souligne que la maladie a touché de manière disproportionnée les individus dans 30 pays où le fardeau des cas de tuberculose est le plus élevé.

Ces pays sont l’Angola, le Bangladesh, le Brésil, le Cambodge, la République centrafricaine, la Chine, le Congo, la Corée du Nord, la RD du Congo, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie et le Kenya.

Les autres pays sont le Lesotho, le Libéria, le Mozambique, le Myanmar, la Namibie, le Nigeria, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Russie, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Tanzanie, le Vietnam, la Zambie et le Zimbabwe.

La proportion de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH a diminué au fil des années, ce qui représente 6,1 pour cent des 10,8 millions de cas incidents de tuberculose en 2023, la majorité des cas étant diagnostiqués en Afrique.

Parmi les nouveaux cas diagnostiqués l’année dernière, 55 pour cent étaient des hommes, 33 pour cent des femmes, tandis que les enfants et les adolescents représentaient 12 pour cent des 8 millions de cas.

L’OMS a déclaré que « la proportion plus élevée de cas de tuberculose chez les hommes est cohérente avec les données provenant des enquêtes nationales sur la prévalence de la tuberculose, qui montrent que la tuberculose affecte davantage les hommes que les femmes et que les écarts dans la détection et la notification des cas sont plus élevés chez les hommes. »

« La tuberculose est une maladie de privation », a déclaré Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. « Cela affecte de manière disproportionnée ceux qui sont déjà marginalisés : les pauvres, ceux qui souffrent de malnutrition et ceux qui ont le moins de moyens de supporter le coût du traitement. Pour un trop grand nombre de personnes, le parcours avec la tuberculose conduit à des difficultés financières, voire à une pauvreté encore plus profonde.

En tant que l’une des maladies les plus anciennes connues de l’humanité, la tuberculose continue de faire des ravages en Afrique subsaharienne, qui abrite près d’un quart des cas de tuberculose dans le monde.

La République démocratique du Congo, par exemple, est l’un des 10 principaux foyers de tuberculose au monde, représentant environ 3,1 pour cent de tous les cas mondiaux. La RDC figure également sur la liste de l’OMS pour la tuberculose à forte charge et la tuberculose multirésistante (TB-MDR).

La tuberculose multirésistante fait référence à une forme de tuberculose causée par des souches de Mycobacterium tuberculosis résistantes à au moins deux des médicaments antituberculeux de première intention les plus puissants, à savoir l’isoniazide et la rifampicine, et reste une crise de santé publique, note l’OMS.

Alors que les taux de réussite du traitement contre la tuberculose multirésistante ou résistante à la rifampicine (TB-MDR/RR) ont atteint 68 pour cent, le rapport postule que sur les 400 000 personnes estimées avoir développé une tuberculose MDR/RR, seulement 44 pour cent ont été diagnostiquées. et traité en 2023.

Le Kenya fait également partie des pays considérés comme des pays à forte charge de tuberculose, l’Institut de recherche médicale du Kenya ayant déclaré le mois dernier que plus de 128 000 nouveaux cas de tuberculose sont signalés chaque année.

Selon le rapport de l’OMS, un nombre important de nouveaux cas de tuberculose sont dus à cinq facteurs de risque majeurs : la dénutrition, l’infection par le VIH, les troubles liés à la consommation d’alcool, le tabagisme et le diabète.

Alors que la course pour mettre fin à l’épidémie de tuberculose reste un objectif mondial lointain en raison de défis persistants tels que le sous-financement, l’OMS affirme dans son rapport qu’il existe de nombreuses tendances positives.

« L’augmentation mondiale du nombre de personnes souffrant de tuberculose chaque année a ralenti et a commencé à se stabiliser et les régions africaine et européenne de l’OMS ont progressé vers les réductions d’ici 2025 du taux d’incidence de la tuberculose et du nombre de décès causés par la tuberculose. » lit-on dans une partie du rapport.

Pour atteindre les objectifs ambitieux de l’OMS, les pays du monde entier ont besoin d’un financement et d’investissements substantiels. La réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose de 2023 a fixé des objectifs pour atteindre une couverture thérapeutique de 90 % et garantir que tous les nouveaux diagnostics de tuberculose impliquent des tests rapides d’ici 2027.

Mais en 2023, seuls 5,7 milliards de dollars étaient disponibles dans le monde pour la prévention, le diagnostic et les soins de la tuberculose, bien en deçà des 22 milliards de dollars annuels nécessaires.

Le financement de la recherche reste extrêmement faible, avec seulement 1 milliard de dollars alloués en 2022, tandis que l’OMS estime que 5 milliards de dollars seront nécessaires pour développer de nouveaux outils et traitements d’ici 2027.

« Le fait que la tuberculose tue et rende encore autant de personnes est un scandale alors que nous disposons des outils pour la prévenir, la détecter et la traiter », propose le Dr Tedros Ghebreyesus dans un communiqué. « L’OMS exhorte tous les pays à tenir les engagements concrets qu’ils ont pris pour étendre l’utilisation de ces outils et mettre fin à la tuberculose. »

