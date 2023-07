Le nombre de cas de tuberculose augmente dans les communautés du Nunavik

Un festival de musique annuel a été reporté en raison d’une épidémie de tuberculose dans le nord du Québec, alors que la région du Nunavik est aux prises avec une série d’épidémies dans plusieurs communautés.

Le festival de Salluit devait débuter le 29 juin, mais se déroulera maintenant à l’automne. Ida Saviakjuk, résidente de Salluit, a déclaré que la décision avait été prise pour empêcher la propagation de la maladie.

« Cela ira de l’avant lorsque les gens se sentiront mieux », a déclaré Saviakjuk à CBC en inuktitut.

Cinq communautés du Nunavik font actuellement face à des éclosions de tuberculose. Ces dernières épidémies font partie d’un problème qui continue de tourmenter de nombreuses communautés nordiques éloignées, alimenté par des logements surpeuplés et la pauvreté.

Bien que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik n’ait pas précisé quelles communautés du Nunavik sont touchées, Yassen Tcholakov, le chef d’unité des maladies infectieuses, a confirmé le nombre d’éclosions et a déclaré avoir enregistré 58 cas au Nunavik depuis le début de 2023.

Ces chiffres incluent la tuberculose active, qui est contagieuse, et la tuberculose latente, qui peut évoluer en tuberculose active.

Cela confirme les craintes des responsables de la santé qu’il y aurait une résurgence de la maladie, après deux ans de petit nombre pendant la pandémie de COVID-19 lorsque les dépistages de la tuberculose ont été réduits.

« Ce [resurgence] est ce que nous voyons maintenant », a déclaré Tcholakov.

La tuberculose est une maladie guérissable qui affecte le plus souvent les poumons. Dans les communautés touchées du Nunavik, les travailleurs de la santé effectuent désormais un dépistage des personnes et, dans certains cas, des communautés entières.

Tcholakov a déclaré qu’ils essayaient également de faire passer le mot dans ces communautés pour que les gens soient conscients de la maladie.

Ils s’efforcent également de trouver plus d’espace pour faire des dépistages à l’extérieur des centres de santé communautaires.

« C’est quelque chose contre lequel nous essayons activement de lutter, en travaillant activement à l’élimination de la tuberculose, comme dans d’autres communautés [and] d’autres régions de l’Inuit Nunangat », a-t-il dit.

La lutte pour éliminer la tuberculose est une bataille continue dans de nombreuses régions inuites, malgré une stratégie fédérale toujours en place pour éradiquer la maladie d’ici 2030.

Le département de la santé du Nunavik affirme que près de la moitié des maisons de la région sont surpeuplées, un facteur majeur qui peut permettre à la tuberculose de se propager.

Tcholakov a déclaré que le logement inadéquat est l’un des défis qu’ils essaient de résoudre.

« De toute évidence, la tuberculose est une maladie infectieuse, mais les causes profondes de la tuberculose font partie des défis d’inégalité auxquels sont confrontés nos habitants du Nunavik », a-t-il déclaré.

Ces causes profondes – et le montant d’argent nécessaire pour y remédier – ont été largement reconnus. En mai, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohammed, a souligné que les facteurs sanitaires et sociaux, tels que la pauvreté, la malnutrition et le VIH, étaient d’autres facteurs à l’origine de la maladie. Mohammed fixé le coût de son éradication à au moins 22 milliards de dollars dans le monde.

Pour le Canada, l’Inuit Tapiriit Kanatami a demandé un financement gouvernemental de 131,6 millions de dollars pour éliminer la tuberculose, soit quatre fois le montant que le gouvernement fédéral a actuellement promis.

Mais des problèmes comme les logements surpeuplés et la pauvreté ne sont pas faciles à résoudre – et, a noté Tcholakov, d’autres défis comme les services de soins de santé limités offerts dans les petites communautés ne le sont pas non plus.

« Ce sont des problèmes lents à résoudre », a-t-il déclaré.

Les symptômes de la tuberculose active comprennent une toux qui dure plus de trois semaines, une sensation de grande fatigue, une absence de faim et de la fièvre ou des sueurs nocturnes.