Le nombre de cas de décès devrait grimper de 17 % – Shaw Local

Une vue aérienne de l’hôpital St. Margaret’s à Spring Valley le mercredi 10 août 2022. Il est prévu de fermer la salle d’urgence St. Margaret’s à Spring Valley. Si le plan va de l’avant, cela entraînera plus de patients à l’hôpital péruvien et plus d’enquêtes sur les décès dans le comté de La Salle, a déclaré le coroner du comté de La Salle. (Scott Anderson – [email protected])