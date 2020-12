Alors que les tests étaient relativement limités, le continent semble avoir résisté aux prédictions apocalyptiques des experts mondiaux de la santé. Les signes révélateurs de graves épidémies observées ailleurs – des hôpitaux surpeuplés et un pic de décès – ne sont apparus que dans une poignée de pays africains. Les enquêtes de l’Organisation mondiale de la santé ont révélé un taux de mortalité négligeable dans la plupart des pays africains, réduisant ainsi la suspicion que de nombreux décès liés au covid-19 ne sont pas comptés.

Les données sont rares, tout comme les études évaluées par des pairs. Mais même si de nouvelles recherches émergent, les experts en santé publique préviennent qu’il sera compliqué d’expliquer pourquoi la charge de travail en Afrique est restée faible.

« Il est hautement improbable qu’il y ait une réponse sans équivoque à la raison pour laquelle c’est le cas », a déclaré Ngoy Nsenga, épidémiologiste congolais et responsable du programme d’intervention d’urgence de l’OMS en Afrique. «Des populations jeunes, des climats plus chauds, moins de temps à l’intérieur, moins de déplacements, moins d’obésité et de diabète, les immunités contre d’autres maladies – même d’autres coronavirus – jouent tous un rôle, pensons-nous. Mais ce qui distingue l’Afrique d’autres pays comme le Brésil qui peuvent partager ces facteurs, mais qui ont encore été durement touchés, c’est notre intervention humaine. «

Pratiquement tous les pays africains ont fermé leurs frontières internationales au début de la pandémie. Beaucoup ont imposé des verrouillages localisés, des couvre-feux et des interdictions d’activités sociales comme le bar-going avant même que leur premier cas ne soit examiné. Nsenga et d’autres experts ont convenu que tout en adhérant à d’autres mandats, tels que le port d’un masque et la distanciation sociale, était laxiste, leur mise en œuvre précoce ainsi que des mesures plus sévères ont été efficaces pour aplatir la courbe des infections.

Cependant, ces interventions ont causé d’énormes dommages économiques, et comme de nombreux gouvernements africains n’ont pas constaté de croissance incontrôlée dans certains cas, elles ont été inversées dans de nombreux endroits.

Le Ghana, le Sénégal et le Cameroun, par exemple, ont fermé un certain nombre de centres de traitement spéciaux, mettant en évidence un manque constant de patients dans le besoin.

Les responsables de la capitale camerounaise Yaoundé avaient transformé un stade de football en centre de quarantaine, craignant le pire. Les athlètes l’ont récupéré il y a trois mois.

Au Sénégal, le nombre de centres de traitement du covid-19 est passé de 23 à 14.

Les restaurants sont bondés. Les boîtes de nuit aussi. Les DJ locaux ont repris leurs danses sur la plage qui durent toute la nuit.

Cependant, les responsables de la santé préviennent que la menace est loin d’être terminée, même si les hôpitaux ne se remplissent pas.

«Pendant la période des fêtes, il y aura une tendance à de grands déplacements des capitales aux villages, aux régions éloignées, pour que les gens se connectent avec les familles. Cela pourrait provoquer la pandémie », a déclaré aux journalistes John Nkengasong, directeur du CDC Afrique cette semaine. L’Afrique enregistre 10 000 à 12 000 cas par jour, remontant à un pic de 14 000 en juillet.

Ndongo Dia, chef du laboratoire de diagnostic des virus respiratoires à l’Institut Pasteur de Dakar, la capitale du Sénégal, ne sait pas pourquoi le Sénégal a esquivé la pire pandémie.

La nation a suscité des éloges pour sa réponse rapide, notamment le scellement de la frontière, le déploiement de tests de quatre heures pendant que les Américains attendaient les résultats pendant des jours et l’instauration d’un couvre-feu jusqu’à ce que les infections ralentissent.

Dia a poursuivi en disant: «Notre bonheur est la composition de notre population. Le nombre de cas graves sera beaucoup plus faible que dans les pays du nord, où il y a plus de personnes âgées. «

Près de 60 pour cent des personnes en Afrique subsaharienne ont moins de 25 ans et seulement 3 pour cent ont plus de 65 ans, le groupe d’âge le plus souvent touché par la maladie à coronavirus et la mort.

Les taux de mortalité sont plus élevés en Afrique du Sud, en Algérie, en Égypte et en Tunisie, où un pourcentage plus élevé de la population a plus de 65 ans. Ces quatre pays représentent les deux tiers de tous les décès dus aux coronavirus en Afrique.

Analyses préliminaires de l’OMS indiquer que les Africains sont deux fois plus susceptibles de contracter le coronavirus sans souffrir d’aucune maladie, et que plus de 80% des cas sur le continent ont été asymptomatiques – un taux beaucoup plus élevé qu’ailleurs dans le monde.

Un ensemble d’hypothèses qui méritent plus de recherche, selon de nombreux épidémiologistes africains, était de savoir si l’exposition à d’autres maladies infectieuses, qui sont répandues en Afrique – ou à leurs vaccins, que beaucoup reçoivent à la naissance – aurait pu conférer un certain degré d’immunité contre le nouveau coronavirus.

«Nous sommes assez souvent exposés à une grande variété d’insectes et d’agents pathogènes: paludisme, typhoïde, méningite et plus encore», a déclaré Yap Boum, épidémiologiste camerounais et représentant régional pour Epicentre Afrique, le bras de recherche de MSF. différent de ce que vous avez aux États-Unis, en Europe et ailleurs. «

Nsenga, directeur du programme d’urgence de l’OMS, a déclaré que si de nombreux facteurs pouvaient jouer un rôle, certains semblaient être exclus.

«Ce ne sont pas des types différents – ce que je peux réfuter. Nous avons un réseau de laboratoires sur tout le continent et dans le monde », a-t-il déclaré. «Nous avons déterminé la commande à partir de nombreux endroits. Nous n’avons pas vu d’espèces radicalement différentes ici. «

Le séquençage des souches a également joué un rôle dans la recherche des contacts. Très peu de pays d’Afrique ont effectivement contacté des patients atteints de covid-19, mais au Nigéria, une surveillance étroite des grappes de cas a été utilisée pour repenser les interventions afin de s’adapter aux schémas communs de propagation du virus.

Les chercheurs ont obtenu des échantillons d’ADN de personnes testées positives et, à partir de cette semaine, ont découvert 13 souches de coronavirus rien qu’au Nigeria. C’est une méthode que les épidémiologistes y ont apprise après des flambées répétées de maladies mortelles, notamment Ebola et la fièvre de Lassa.

«Nous faisons face à des épidémies et des flambées depuis des décennies», a déclaré Christian Happi, directeur du Centre africain d’excellence pour la génomique des maladies infectieuses dans la ville d’Ede, au sud-ouest du Nigeria. «Les gens apprennent à faire face aux maladies mieux que les pays qui n’en ont pas connu».