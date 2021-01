LE nombre de cas de coronavirus enregistrés dans le monde a dépassé les 100 millions, selon de nouvelles données de l’Université Johns Hopkins.

Le nombre total de cas signalés a atteint 100 032 461 plus tôt ce soir, tandis qu’au moins 2 149 818 personnes sont maintenant décédées après avoir attrapé le virus.

La sombre nouvelle est survenue quelques heures seulement après avoir été révélée que le Royaume-Uni était devenu le premier pays d’Europe à passer 100000 décès liés au coronavirus.

Les États-Unis restent le pays le plus durement touché, enregistrant plus de 25 millions de cas et 420 000 décès.

L’Inde se classe deuxième avec plus de 10,5 millions de cas et le Brésil troisième avec près de neuf millions, selon les statistiques officielles inquiétantes.

Sept des 10 pays les plus touchés par le virus se trouvent en Europe, où le Royaume-Uni, la Russie et la France ont chacun confirmé plus de trois millions de cas de COVID-19.

L’Espagne, l’Italie, la Turquie et l’Allemagne sont les autres pays européens parmi les dix premiers, rapportant chacun plus de deux millions de cas de virus.

Le jalon choquant de 100 millions survient moins de trois mois après que le monde ait atteint 50 millions de cas.

Le virus a été officiellement identifié pour la première fois le 16 janvier de l’année dernière – plus de deux semaines après que l’Organisation mondiale de la santé a pris note des rapports chinois faisant état d’une épidémie de «pneumonie virale» «d’origine inconnue».

La statistique de 100 millions survient alors que les pays du monde entier ont du mal à s’adapter aux mutations émergentes du virus.

Fait inquiétant, le nombre d’infections signalées ne reflète qu’une partie du nombre réel de cas, car de nombreux pays ne disposent pas de ressources suffisantes pour effectuer des tests approfondis.

On pense également que de nombreuses personnes ont contracté le virus sans développer de symptômes – des cas dits asymptomatiques.

Plus tôt, Boris Johnson a déclaré qu’il était « profondément désolé » après que le Royaume-Uni ait franchi le cap tragique de 100 000 morts et juré de lutter contre la pandémie avec « une plus grande détermination ».

Le sombre Premier ministre s’est adressé à la nation aux côtés du médecin-chef Chris Whitty et de Sir Simon Stephens, le directeur général du NHS.

Il a dit que le nombre de morts énorme « épuise le thésaurus de la misère » et représente « une perte de vie effroyable et tragique ».

Le Premier ministre a annoncé: « Je suis désolé de devoir vous dire qu’aujourd’hui le nombre de décès enregistrés à Covid au Royaume-Uni a dépassé les 100 000.

«Il est difficile de calculer le chagrin contenu dans cette sombre statistique – les années de vie perdues, les réunions de famille sans participation et pour tant de parents l’occasion manquée même de dire au revoir.

«J’offre mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher: les pères et les mères, les frères et sœurs, les fils et les filles, ainsi que les nombreux grands-parents qui ont été enlevés.

<< À tous ceux qui pleurent, nous faisons cet engagement: que lorsque nous traverserons cette crise, nous nous rassemblerons en tant que nation pour nous souvenir de tous ceux que nous avons perdus et pour honorer l'héroïsme désintéressé de tous ceux qui sont en première ligne qui ont donné leur vie pour sauver autres."

Le Premier ministre a déclaré que plus de 6,8 millions de personnes avaient maintenant été vaccinées à travers le Royaume-Uni.

Il a ajouté: « Lorsque ces vaccins nous auront enfin libérés de ce virus et nous mettront sur la voie du rétablissement, nous veillerons à en tirer les leçons, à réfléchir et à nous préparer. »