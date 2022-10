Le nombre de bulletins de vote par correspondance dans le Michigan montre un taux de participation élevé

LANSING, Michigan (AP) – Plus de 150 000 électeurs du Michigan ont voté par correspondance un mois avant les élections du 8 novembre qui décideront du gouverneur, du secrétaire d’État, du procureur général de l’État et décideront si l’accès à l’avortement sera un droit constitutionnel.

Jusqu’à présent, 1,6 million de personnes au total ont demandé des bulletins de vote par correspondance, dépassant les 1,16 million qui ont choisi l’option lors des élections de mi-mandat de 2018. Les chiffres indiquent que 2022 pourrait être le plus grand nombre de votes jamais exprimés dans l’État pour une élection au poste de gouverneur, a déclaré mardi le porte-parole du secrétaire d’État Jake Rollow.

Un nombre record de 3,3 millions de personnes dans le Michigan ont voté absent lors de l’élection présidentielle de 2020 au plus fort de la pandémie de coronavirus.

Rollow a déclaré qu’il s’attend à ce que l’État “se retrouve avec environ 2,25 millions de bulletins de vote par correspondance soumis si les choses devaient se dérouler selon des tendances similaires”, jusqu’aux élections de 2020. Le secrétaire d’État continuera de publier chaque semaine le nombre d’absents à l’approche des élections.

Un amendement constitutionnel approuvé par les électeurs en 2018 qui autorisait le vote par correspondance sans excuse, en plus de la pandémie, a conduit les électeurs de l’État à voter de plus en plus par correspondance plutôt qu’aux urnes le jour du scrutin.

En plus des courses à fort impact pour le gouverneur, le procureur général et le secrétaire d’État, une initiative de vote en novembre visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État devrait entraîner une forte participation électorale.

Le faible pourcentage de bulletins de vote par correspondance rendus lundi accorde une importance accrue à un débat au poste de gouverneur jeudi entre la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer et le challenger républicain Tudor Dixon.

Le débat apportera une visibilité accrue à Dixon, qui a eu du mal à renforcer la faveur des électeurs à la télévision en raison d’un manque de collecte de fonds et d’attaques publicitaires de groupes pro-Whitmer. Un achat de publicité de 3,5 millions de dollars auprès de la Republican Governors Association commencera à diffuser des publicités pro-Dixon dans le Michigan mercredi.

Alors que le vote anticipé dans l’État a commencé le 29 septembre, les greffiers ne peuvent commencer à traiter les bulletins de vote retournés que le dimanche précédant le jour du scrutin en vertu d’un accord conclu le mois dernier par Whitmer et l’Assemblée législative contrôlée par les républicains.

Les greffiers sont autorisés à retirer les bulletins de vote par correspondance de leurs enveloppes extérieures, mais ne peuvent toujours pas retirer les pochettes secrètes ou compter les votes avant 7 heures du matin le jour du scrutin.

Les retards dans les résultats dans l’État du champ de bataille, qui possède l’un des systèmes électoraux les plus décentralisés du pays, ont laissé place à la propagation de la désinformation dans le passé.

Une initiative sur le scrutin de cette année lancée par Promote The Vote, un groupe de droits de vote qui a contribué à l’adoption de l’amendement sur le vote par correspondance sans raison de 2018, augmenterait encore l’accessibilité au vote par correspondance. Entre autres choses, l’initiative permettrait aux gens de s’inscrire sur une liste permanente pour recevoir des bulletins de vote par correspondance à chaque élection, tout en exigeant neuf jours de vote anticipé en personne.

—

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press