Le nombre de Britanniques sur le salaire de pauvreté devrait atteindre 5,1 millions

Le nombre de Britanniques gagnant moins que le salaire vital réel devrait grimper à 5,1 millions l’année prochaine, selon une nouvelle étude partagée avec L’indépendant a trouvé.

Environ 3,5 millions de travailleurs gagnent actuellement moins que le salaire vital réel – la somme payée volontairement par des milliers d’employeurs britanniques en fonction de ce dont les gens ont besoin pour payer les frais de subsistance de base.

Mais la Living Wage Foundation a prévu que 1,6 million de personnes supplémentaires seront entraînées dans des taux de rémunération de la pauvreté d’ici le printemps 2023 parce que les salaires ne peuvent pas suivre le rythme de l’inflation galopante.

Cela signifie que 5,1 millions de travailleurs – un emploi sur cinq au Royaume-Uni – gagneront moins que ce dont ils ont besoin pour vivre, a déclaré la fondation.

Katherine Chapman, directrice de la Living Wage Foundation, a déclaré: “Nos prévisions montrent une image sombre pour l’année prochaine, avec environ 5,1 millions de travailleurs qui devraient être payés en dessous du salaire vital réel.”

Elle a ajouté: “Avec l’augmentation du coût de la vie et les familles confrontées à plus de pression cet hiver, il n’a jamais été aussi important pour les entreprises de faire ce qu’il faut et de s’engager à payer un vrai salaire vital.”

Le salaire vital réel – légèrement supérieur au salaire minimum légal du gouvernement et payé volontairement par plus de 11 000 employeurs – s’élève à 11,95 £ à Londres et à 10,90 £ dans le reste du Royaume-Uni.

Ce taux volontaire a été augmenté de 10,1 % en septembre, à peu près en ligne avec l’inflation, en reconnaissance de la forte augmentation du coût de la vie au cours de l’année écoulée.

Mais la Living Wage Foundation a déclaré que le problème d’inflation persistant signifiait qu’en avril, environ 1,6 million de travailleurs auraient été entraînés dans des taux de rémunération de la pauvreté – en dessous de ce dont ils ont besoin pour payer leurs factures.

Les employés doivent payer des taux de salaire minimum nationaux compris entre 4,81 £ et 9,18 £ à partir de l’âge de fin de scolarité jusqu’à l’âge de 23 ans, tandis que les travailleurs âgés de 23 ans ou plus doivent toucher un salaire minimum de 9,50 £ de l’heure – rebaptisé par le gouvernement comme le « salaire vital national » en 2016.

Cependant, le salaire vital réel est fixé de manière indépendante. “Le salaire vital réel doit continuer à être au cœur des solutions pour faire face à la crise du coût de la vie”, a déclaré Mme Chapman.

Cela survient alors que le TUC et les dirigeants syndicaux ont averti Rishi Sunak et son chancelier Jeremy Hunt de protéger les salaires du secteur public avant le budget d’automne de la semaine prochaine.

Le syndicat PCS – annonçant une grève plus tôt cette semaine pour plus de 100 000 membres du gouvernement – ​​a déclaré que de nombreux employés mal rémunérés de Whitehall et d’organismes publics à travers le Royaume-Uni ont été contraints de se tourner vers les banques alimentaires.

Des banques alimentaires ont été créées au Département de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) et d’autres grands bureaux gouvernementaux, a déclaré le patron de PCS, Mark Serwotka.

« La pauvreté est partout dans la fonction publique. Les banques alimentaires pour les fonctionnaires nous disent que les salaires sont chroniquement bas et qu’une intervention urgente du gouvernement est nécessaire », a-t-il déclaré.