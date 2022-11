Le nombre de Britanniques nés à l’étranger est désormais de 1 sur 6 de la population – avec 2,5 millions au cours de la dernière décennie

DIX millions de personnes nées en dehors du Royaume-Uni vivent maintenant ici, soit une personne sur six.

Les nouveaux chiffres du recensement révèlent que le nombre de personnes originaires de l’étranger a augmenté de 2,5 millions au cours de la dernière décennie, selon les chiffres du recensement.

Les personnes nées en Inde sont toujours les plus courantes au Royaume-Uni avec 925 000 personnes, soit 1,5% de l’Angleterre et du Pays de Galles. Crédit : Reuters

Les personnes nées en Roumanie mais maintenant ici ont augmenté de 576 %, passant de seulement 80 000 en 2011 à 539 000 en 2021, le pic faisant suite à la levée des restrictions de travail dans l’UE en 2014.

Il s’agit de la plus forte augmentation de tous les pays d’Angleterre et du Pays de Galles, faisant de ce pays d’Europe de l’Est le quatrième pays de naissance non britannique le plus courant.

L’Inde est toujours la plus répandue avec 925 000 personnes ici, ce qui représente 1,5 % de nos 59,6 millions en Angleterre et au Pays de Galles.

L’Italie est également entrée dans le top 10 des pays de naissance non britanniques, atteignant 277 000 au cours des dix années précédant 2021, ce qui représente une augmentation de 106 %.

Un peu moins de 6 millions d’habitants détenaient un passeport non britannique, le plus courant étant le document d’identité polonais avec 760 000 en possession.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré hier: “Le Royaume-Uni a toujours été un pays diversifié et nous le célébrons.”

Mais Alp Mehmet, président de Migration Watch UK, a déclaré : « Ces chiffres étonnants confirment que le nombre de personnes nées à l’étranger dans la population de l’Angleterre et du Pays de Galles a plus que doublé pour atteindre dix millions depuis 2001.

«Le niveau d’immigration élevé et incontrôlé a entraîné des jeunes qui ont du mal à accéder à l’échelle du logement, aggravé les tensions sur le NHS et la perte irrévocable d’espaces verts.

“Le gouvernement doit maîtriser l’immigration comme il l’a promis, mais n’a pas réussi à le faire depuis plus de dix ans.”

Le directeur adjoint du recensement, Jon Wroth-Smith, a déclaré: «Nous pouvons voir que les Roumains ont été un grand moteur de ce changement, alors qu’il y a également eu des augmentations dues à la migration en provenance d’Inde, du Pakistan et de Pologne, ainsi que de pays d’Europe du Sud comme l’Italie.

“Nous pouvons également voir que la migration au cours de l’année précédant le recensement était plus faible en 2021 qu’elle ne l’était en 2011.

“Cela est probablement, en grande partie, dû aux diverses restrictions de voyage en place pendant la pandémie de coronavirus.”