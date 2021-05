Le nombre de blessés lors d’une fusillade dans une école en Russie passe à 23

L’attaque scolaire la plus meurtrière en Russie a eu lieu en 2004 dans la ville de Beslan, lorsque des militants islamiques ont pris plus de 1 000 personnes en otage pendant plusieurs jours. Le siège s’est terminé par des coups de feu et des explosions, faisant 334 morts, dont plus de la moitié étaient des enfants.