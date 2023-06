Le nombre d’armes nucléaires détenues par les grandes puissances augmente, selon un groupe de réflexion

Le nombre d’armes nucléaires opérationnelles dans les arsenaux des grandes puissances militaires est à nouveau en hausse selon un groupe de réflexion de premier plan, dont les analystes préviennent que le monde « dérive vers l’une des périodes les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité ».

À une époque à la fois de détérioration des relations internationales et d’escalade des coups de sabre nucléaires, il y aurait maintenant environ 12 512 ogives dans le monde, dont 9 576 sont dans des stocks militaires prêts à être utilisés, soit 86 de plus qu’il y a un an.

Cette hausse met fin à la période de déclin progressif qui a suivi la fin de la guerre froide. L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) a suggéré que 60 des nouvelles ogives étaient détenues par la Chine.

Les autres nouvelles armes sont attribuées à la Russie (12), au Pakistan (cinq), à la Corée du Nord (cinq) et à l’Inde (quatre).

L’augmentation des ogives aptes au combat survient malgré une déclaration en 2021 des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France – selon laquelle « la guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée ».

La Russie et les États-Unis possèdent ensemble près de 90 % de toutes les armes nucléaires dans le monde. En plus de leurs armes nucléaires utilisables, les deux puissances détiennent chacune plus de 1 000 ogives précédemment retirées du service militaire, qu’elles démantèlent progressivement.

Sur un total de 12 512 ogives dans le monde, y compris celles qui sont retirées et en attente de démantèlement, le Sipri estime que 3 844 sont déployées avec des missiles et des avions.

Environ 2 000 d’entre eux – dont presque tous appartiennent à la Russie ou aux États-Unis – sont maintenus en état d’alerte opérationnelle élevée, ce qui signifie qu’ils sont équipés de missiles ou détenus dans des bases aériennes abritant des bombardiers nucléaires.

Le Sipri note cependant qu’il est difficile de juger de l’image complète car un certain nombre de pays, dont la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont réduit leur niveau de transparence depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

La Chine, la troisième plus grande puissance nucléaire du monde, aurait augmenté son nombre d’ogives de 350 en janvier 2022 à 410 en janvier 2023. Cet arsenal devrait continuer de croître, mais le Sipri prédit qu’il ne dépassera pas les arsenaux des États-Unis et Russie.

Le rapport ajoute que la Chine n’a jamais déclaré la taille de son arsenal nucléaire et que bon nombre de ses évaluations reposent sur des données du département américain de la Défense (DOD).

En 2021, des images satellite commerciales ont révélé que la Chine avait commencé la construction de centaines de nouveaux silos de missiles dans le nord de son territoire.

Hans M Kristensen, chercheur principal associé au programme d’armes de destruction massive du Sipri, a déclaré : « La Chine a commencé une expansion significative de son arsenal nucléaire. Il est de plus en plus difficile de concilier cette tendance avec l’objectif déclaré de la Chine de n’avoir que le minimum de forces nucléaires nécessaires pour maintenir sa sécurité nationale.

La France (290) et le Royaume-Uni (225) sont les prochaines puissances nucléaires mondiales et l’arsenal opérationnel britannique devrait encore augmenter après l’annonce il y a deux ans qu’il augmentait sa limite de 225 à 260 ogives.

Sur les 225 ogives britanniques, 120 seraient disponibles sur le plan opérationnel pour être livrées par des missiles balistiques lancés par sous-marin Trident II D5 (SLBM), avec environ 40 transportés sur un sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques (SNLE) qui est en patrouille à chaque fois.

Le gouvernement britannique a toutefois déclaré qu’il ne divulguerait plus publiquement ses quantités d’armes nucléaires, d’ogives déployées ou de missiles déployés dans un contexte de tensions mondiales accrues.

La nouvelle politique britannique n’est qu’un des signes d’une rupture de la coopération sur l’avenir des armes nucléaires.

Les États-Unis ont suspendu leur dialogue bilatéral sur la stabilité stratégique avec la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine et le Kremlin a annoncé qu’il suspendait sa participation au dernier traité de contrôle des armements nucléaires limitant les forces nucléaires stratégiques des deux ennemis de la guerre froide.

Pendant ce temps, le gouvernement russe parle de plus en plus du risque de guerre nucléaire depuis son invasion de l’Ukraine le 24 février.

Poutine a déclaré qu’il avait placé la dissuasion nucléaire russe en état d’alerte maximale.

Il a également déclaré dans le sillage immédiat de son invasion que les conséquences pour ceux qui se dresseraient sur le chemin de son pays seraient « telles que vous n’en avez jamais vues dans toute votre histoire ».

Depuis lors, l’armement par l’Otan de l’armée ukrainienne a provoqué un flux constant de menaces nucléaires de la part de personnalités proches du Kremlin.

Dan Smith, directeur du Sipri, a déclaré : « Nous dérivons dans l’une des périodes les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité. Il est impératif que les gouvernements du monde trouvent des moyens de coopérer afin d’apaiser les tensions géopolitiques, de ralentir la course aux armements et de faire face aux conséquences aggravées de la dégradation de l’environnement et de la faim croissante dans le monde.