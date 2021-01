Lentement mais régulièrement, de plus en plus d’Américains regardent favorablement le nouveau vaccin contre le coronavirus, s’éloignant de l’opposition bien ancrée dont de nombreux responsables de la santé publique craignaient qu’elle ne réduise les chances que le vaccin soit largement accepté. Un facteur clé influençant le changement est de savoir si une personne connaît quelqu’un qui a été vacciné, selon une nouvelle enquête du Sondage de la Henry J. Kaiser Family Foundation pris ce mois-ci et publié mercredi.

Selon le rapport, le pourcentage d’Américains qui souhaitent se faire vacciner le plus tôt possible ou qui ont déjà reçu au moins une dose d’un régime à deux doses est passé de 34% à 47% dans l’enquête de Kaiser de décembre.

Trente et un pour cent ont déclaré qu’ils adoptaient une approche «attentiste» avant de se faire vacciner eux-mêmes. Sept pour cent (contre 9 pour cent) ont dit qu’ils n’obtiendraient le vaccin que «si cela était nécessaire pour le travail ou l’école», et 13 pour cent (contre 15 pour cent) ont dit qu’ils «ne l’obtiendraient certainement pas».

Les poches de résistance prédominent parmi les groupes qui ont longtemps considéré ce vaccin en particulier avec suspicion, y compris les adultes noirs et latinos. Les habitants des zones rurales restent plus hésitants à propos du tir que ceux qui vivent en ville ou en banlieue.