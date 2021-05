Le nombre d’Américains entièrement vaccinés atteint 100 millions alors que Disneyland rouvre et que les croisières reprennent la mer d’ici l’été

Cent millions d’Américains sont désormais entièrement vaccinés aux États-Unis, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

Cela survient alors que Disneyland rouvre et que les croisières ont annoncé qu’elles devaient repartir d’ici l’été en raison du déploiement rapide des vaccins.

Cette semaine, 300 millions de doses de vaccin ont été expédiées dans tout le pays, selon la Maison Blanche Crédit: AFP

Le directeur de la réponse au coronavirus, Jeff Zients, a déclaré que les États-Unis avaient complètement vacciné 39% de leur population adulte

« C’est cent millions d’Américains avec un sentiment de soulagement et de tranquillité d’esprit, sachant qu’après une longue et difficile année, ils sont protégés du virus », a déclaré Zients.

Plus de 55% des adultes ont reçu l’un des vaccins à deux doses, contre 30% le mois dernier, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cependant, environ huit pour cent de ceux qui ont reçu une dose du vaccin Moderna ou Pfizer ne sont pas revenus pour leur deuxième dose, selon l’Associated Press.

Les États-Unis ont entièrement vacciné 39% de leur population adulte Crédit: Reuters

À la suite de plus de personnes vaccinées contre le COVID-19, Disneyland a rouvert vendredi après avoir fermé pendant plus d’un an.

Pourtant, Disneyland fera preuve de prudence en fonctionnant à une capacité de 25%, selon l’Associated Press.

De plus, le CDC autorise à nouveau les navires de croisière à naviguer à partir de la mi-juillet sans effectuer d’abord des voyages d’entraînement.

Mais pour que les navires recommencent à naviguer, 98% de l’équipage et 95% des passagers doivent être complètement vaccinés, selon une lettre du CDC à l’industrie obtenue par USA Today.

« Cent millions d’Américains qui peuvent suivre les nouvelles directives du CDC publiées cette semaine et aiment aller au parc avec leur famille, dîner et socialiser avec leurs amis à l’extérieur et bien d’autres activités de plein air sans avoir besoin de porter de masque », a déclaré Zients lors du briefing de vendredi. .

L’administration Joe Biden a dépassé l’objectif d’administrer 200 millions de doses de vaccin COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours, atteignant plus de 220 millions de tirs, a déclaré la Maison Blanche.

Vendredi, les États-Unis ont administré 240 millions de coups des trois vaccins COVID-19 – Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson, selon le dernier traqueur de données Covid du CDC.

L’administration Joe Biden a dépassé l’objectif d’administrer 200 millions de doses de vaccin COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours Crédit: Reuters

Le taux de décès causés par le virus aux États-Unis a diminué à une moyenne d’environ 670 par jour Crédit: Reuters

Dans les 100 prochains jours, l’administration prévoit de lutter contre la désinformation, d’augmenter l’accessibilité et d’aider les personnes qui manquent de ressources à se faire vacciner, selon CNN.

L’administration Biden a déclaré qu’il y aurait suffisamment de vaccins pour chaque Américain adulte d’ici la fin du mois de mai.

Le vaccin Covid-19 est désormais accessible aux personnes de plus de 16 ans dans tout le pays.

De plus en plus de gens sont optimistes quant à la hausse des vaccinations alors que la vie revient lentement aux niveaux d’avant la pandémie, mais un expert en santé a déclaré que le nombre de personnes vaccinées aux États-Unis aujourd’hui n’est toujours pas suffisant.

«Le plus dur est devant nous», a déclaré à l’Associated Press l’ancien commissaire à la santé de Baltimore et professeur invité de politique de la santé à l’Université George Washington, Leana Wen.

«Je suis très préoccupée par le fait que nous n’allons pas loin d’atteindre l’immunité collective en 2021», a-t-elle ajouté.

Le Dr Anthony Fauci a précédemment noté que 75 à 80% de la population américaine doivent être vaccinés pour obtenir l’immunité du troupeau.

Le taux de décès causés par le virus aux États-Unis est tombé à une moyenne d’environ 670 par jour, contre environ 3400 par jour à la mi-janvier, selon l’Associated Press.