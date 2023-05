Le nombre d’adultes vivant avec leurs parents en Angleterre et au Pays de Galles a augmenté de 700 000 en une décennie

De quoi faire se demander aux parents : qu’est-il arrivé à la garçonnière ?

Au moins 620 000 enfants adultes de plus vivent maintenant avec leurs parents qu’il y a dix ans – et la plupart d’entre eux sont de jeunes hommes, selon le recensement Les figures révéler.

La flambée des loyers et la crise du coût de la vie signifient que dans une rue typique de Londres, vous trouverez au moins un enfant adulte dans une famille sur quatre, a révélé l’Office for National Statistics.

La pandémie a peut-être également joué un rôle, ont déclaré des experts, de nombreuses personnes étant retournées au perchoir, tandis que d’autres ne sont pas prêtes à déménager après avoir été sapées de la confiance sociale.

En Angleterre et au Pays de Galles, les jeunes hommes vivant avec leurs parents sont environ trois à deux plus nombreux que les jeunes femmes, et il y a eu une augmentation de près de 15 % du nombre « d’enfants adultes non dépendants » vivant à la maison. L’âge moyen de cette population croissante de 4,9 millions de casaniers est désormais de 24 ans.

Les chiffres suggèrent que la famille nucléaire – sous une certaine forme au moins – persiste plus longtemps, que ce soit à cause des enfants qui ne quittent jamais la maison ou du « boomerang » – quittant pendant un certain temps avant de revenir.

L’ONS a déclaré que, malgré le recensement effectué pendant la pandémie en 2021, la tendance semble être à long terme plutôt que symptomatique de cette époque.

« Cela peut améliorer la dynamique familiale », a déclaré Sue Atkins, une coach parentale dont le fils de 27 ans est revenu pendant la pandémie pendant quelques semaines et a fini par rester cinq mois. « Il ne s’est pas comporté comme un adolescent gâté. S’il s’était assis et s’était comporté comme ça, ça n’aurait pas marché.

Mais Linda Blair, psychologue clinicienne, a déclaré que déménager est important pour les jeunes adultes pour plusieurs raisons. Non seulement ils doivent prouver qu’ils peuvent vivre de manière indépendante avant la mort de leurs parents, mais les frères et sœurs plus âgés qui restent à la maison peuvent également retarder le développement des jeunes enfants. Les parents doivent aussi trouver un nouveau sens à leur vie une fois que leurs enfants sont grands.

Les données brutes ne parviennent pas à saisir les joies et les tensions d’une cohabitation de plus en plus intergénérationnelle, comme la question épineuse de savoir quand un enfant devrait commencer à payer un loyer et à cotiser pour le magasin hebdomadaire, ou le manque gênant d’intimité en tant qu’adulte les vies sont pressées dans le même espace.

Mais cela montre une tendance claire à long terme. En 1997, selon une enquête distincte de l’ONS, plus de la moitié des jeunes de 21 ans avaient déjà quitté leur domicile. À cette époque, le mode de vie le plus courant pour un jeune de 18 à 34 ans était un couple avec un ou plusieurs enfants. Au moment du recensement de 2021, la plupart des personnes au début de la vingtaine vivaient avec leurs parents – un peu plus de la moitié de toutes les personnes âgées de 23 ans et moins.

« Les perceptions changent », a déclaré Katharine Hill, directrice britannique de l’association caritative Care for the Family. « Autrefois socialement tabou, le choix des enfants adultes de continuer à vivre à la maison est désormais considéré comme une nécessité économique. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés – le manque d’intimité et d’espace personnel d’une part, une décision qui a un sens financier avec la possibilité d’établir des relations de soutien d’autre part. Pour les parents et les enfants, cela nécessite des limites claires et des attentes convenues pour bien fonctionner.

Et ce ne sont pas toujours les jeunes adultes qui restent de plus en plus chez eux. Quelque 30 % des 25-29 ans vivent désormais avec leurs parents, et plus d’un enfant adulte sur dix (11,6 %) âgé de 30 à 34 ans, contre 8,6 % en 2011.

Les moteurs de la tendance sont multiples.

« Les adultes étaient plus susceptibles de vivre avec leurs parents dans des zones où le logement est moins abordable », a déclaré l’ONS. « Les enfants adultes étaient également plus susceptibles d’être au chômage ou de fournir des soins non rémunérés. »

Dans le nord-est de l’Angleterre, la zone la plus abordable pour acheter une maison, la proportion d’adultes vivant avec leurs parents a en fait diminué au cours de la décennie jusqu’en 2021, alors que le nombre total de familles a augmenté.

Mais à Londres – la région la plus chère du Royaume-Uni pour acheter ou louer une maison – il y a eu la croissance la plus rapide du nombre d’adultes vivant avec leurs parents au cours des 10 dernières années.

L’impact des prix élevés de l’immobilier dans la capitale signifie que l’âge moyen d’un enfant adulte vivant avec un parent est désormais de 25 ans, contre un an de moins pour le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles. Dans le London Borough of Haringey, où les prix des logements ont presque doublé au cours de la décennie pour atteindre 591 000 £ en moyenne, l’âge moyen est passé de 24 à 26 ans en une décennie. En revanche, à Selby dans le Yorkshire et le Humber, où les prix n’ont augmenté que de 40 % au cours de la décennie, l’âge moyen était de 23 ans, soit le même qu’en 2011.

À la lumière d’une perte de confiance chez certains jeunes adultes résultant de l’isolement social pendant les fermetures, Blair a exhorté les parents à donner aux enfants adultes un emploi du temps qui les aidera à passer à autre chose. Cela pourrait inclure demander un loyer et fixer un délai pour trouver un emploi, quitte à créer « un petit malaise ».

Atkins, auteur du livre Parenting Made Easy – How to Raise Happy Children, a déclaré que les adultes vivant avec leurs parents avaient des avantages potentiels à soulager les pressions financières des parents et que les parents plus âgés pouvaient fournir une source de soutien émotionnel et pratique.

Elle a averti que les parents doivent également apprendre à adapter la relation parent-enfant s’ils cohabitent, « car parfois ils peuvent encore traiter les enfants adultes comme s’ils avaient 15 ans ».

Les conseils de Linda Blair pour les parents d’enfants adultes à la maison