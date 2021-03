Les services psychiatriques pour adolescents sont complètement surchargés en raison des restrictions pandémiques, selon un membre du Conseil scientifique français.

Angèle Consoli, qui siège à l’instance indépendante du pays et est également pédopsychiatre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, affirme que les hospitalisations des moins de 15 ans ont augmenté de 80% en France depuis le début de la crise du COVID-19. .

Et la tendance est la même en Belgique.

Selon le professeur Marie Delhaye, chef du service des nourrissons et des mineurs de l’hôpital Erasmus de Bruxelles, les demandes de consultation ont triplé depuis septembre de l’année dernière.

Elle a également déclaré que les listes d’attente se stabilisent maintenant, mais que cela signifie toujours que certains patients doivent attendre trois mois pour avoir un rendez-vous.

Les appels à l’aide sont principalement liés à l’anxiété et à l’impuissance, mais il y a aussi des problèmes plus graves auxquels les travailleurs de la santé doivent faire face.

« Le deuxième groupe comprend de vrais problèmes de troubles de l’alimentation, comme l’anorexie », a déclaré Delhaye à Euronews.

« Nous avons des jeunes qui ont perdu 20 kg et dont les parents ne s’en sont pas rendu compte. Le troisième groupe est plus lié à une dépression grave ou même à une psychose, certains ayant un sentiment de persécution ou de paranoïa. »

Pour répondre à ces demandes, les méthodes de travail sont modifiées, avec des hospitalisations plus courtes mais plus intenses mises en place.

Euronews s’est entretenu avec Arthur Kesteloot, 17 ans.

Il souffre d’un trouble de l’attention depuis deux ans maintenant, mais avec plus d’un an de restrictions pandémiques, il a abandonné l’école, trouvant impossible d’y assister.

« Je continue d’appuyer sur snooze sur mon réveil, le repositionnant dans dix minutes, puis dix minutes plus tard je le repositionne et à la fin, je ne me réveille jamais », a déclaré Kesteloot à Euronews.

«Le reste est plus compliqué, aller à l’école, rester là-bas et penser que je suis encore là pendant trois heures et que je dois rester comme ça sur mon siège, attendre la fin de la journée parce qu’au bout du compte, c’est essentiellement ce que je fais . C’est quand je suis à l’école, j’attends la fin des cours pour que je puisse faire ce que je veux faire. Il suffit donc que tout le monde me dise: allez, sautons l’école et oui, je vais sauter parce que je n’ai plus envie d’aller à l’école. »

Cette situation et les difficultés auxquelles il est confronté ont également un impact sur son humeur, ce qu’il dit difficile à contrôler.

« Je ne trouve plus la motivation pour faire quoi que ce soit. Donc ça affecte clairement mon humeur parce que tu peux voir quand je ne veux pas faire quelque chose. Et, par conséquent, je suis de mauvaise humeur. très souvent plus irritable. «

Arthur dit qu’il est convaincu de sa capacité à rebondir, mais les services de santé regardent maintenant au-delà de la pandémie.

Les mêmes jeunes affectés par l’enfermement sont susceptibles de subir d’autres conséquences économiques ou psychologiques du fait de la crise post-COVID qui suivra, avec le risque que les jeunes développent d’autres troubles à l’avenir.