Le nombre d’acteurs de couleur nominés pourrait augmenter.

Les cris #OscarsSoWhite de 2015 et 2016, provoqués par des listes entièrement blanches de nominés par intérim, continuent de se répercuter à l’académie, qui a tenté de diversifier ses membres par race, sexe et nationalité. En 2021, neuf des 20 nominations intérimaires sont allées à des personnes de couleur. L’année dernière, c’était quatre.

Cette fois-ci, Michelle Yeoh devait être nominée pour la meilleure actrice pour avoir joué une immigrante chinoise qui découvre qu’elle peut sauter d’un univers à l’autre dans “Everything Everywhere All at Once”. Danielle Deadwyler (“Till”) et Viola Davis (“The Woman King”) étaient sur le point de la rejoindre dans la catégorie. Les pronostiqueurs des prix ont prédit que Ke Huy Quan (“Tout, partout, tout à la fois”) recevrait une nomination d’acteur de soutien. Parmi les actrices de soutien possibles, citons Angela Bassett, pour sa performance royale «Black Panther: Wakanda Forever»; Stephanie Hsu, pour son rôle de fille de Yeoh dans “Everything Everywhere”; et Hong Chau, pour avoir joué un soignant sévère dans “The Whale”.

Il y a une forte possibilité que les cinq nominés pour le meilleur réalisateur soient des hommes – et, si Daniel Kwan (“Everything Everywhere”) est laissé de côté, ce pourrait être un champ entièrement blanc, pour la première fois depuis 2011. Pour décennies, les femmes et les personnes de couleur ont été presque entièrement exclues de la catégorie. En 2021, pour la première fois, deux femmes ont été nominées : Chloé Zhao (“Nomadland”) et Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), Zhao l’emportant. L’année dernière, Jane Campion (“Le pouvoir du chien”) a remporté l’Oscar de la réalisation.