Public Health England a aujourd’hui été accusé d’avoir commis une autre erreur de comptage de Covid car le nombre total d’infections quotidiennes ne correspond pas toujours aux chiffres officiels rapportés.

POUVONS-NOUS VÉRIFIER LES CHIFFRES RÉCEMMENT POUR VOIR SI PLUS D’EXEMPLES DE RAISON À L’AVANT DE NOËL ET DE LA 2E VAGUE? Les données du gouvernement montrent que 24141 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés jeudi la semaine dernière – mais le bilan cumulé a moins augmenté, suggérant que le chiffre quotidien ou le nombre global est erroné. MÊME CHOSE, POUVONS-NOUS FAIRE NOV? En octobre, les chiffres ne correspondaient pas sur 13 jours distincts. Et un jour, la différence était aussi élevée que 842. (METTRE À JOUR LA BOÎTE DE MANIÈRE ÉVIDENTEMENT)

Public Health England a pointé du doigt l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord pour l’erreur, insistant sur le fait qu’il « n’avait pas besoin » de modifier ses données. Un porte-parole a affirmé que les administrations décentralisées mettent souvent à jour leurs cas positifs par date annoncée, ce qui affecte le total. CE RAISONNEMENT NE FAIT PAS DE SENS, Y REGARDANT

Même si la différence réelle entre les deux chiffres est minime, les experts se demandent aujourd’hui si l’agence assiégée peut être fiable pour compter compte tenu de la série d’erreurs qu’elle a commises dans le traitement des statistiques Covid-19 du gouvernement. Un expert a même déclaré ne plus avoir entièrement confiance en «l’exactitude et la fiabilité» des données de l’agence.

CHANGEMENT – PLUS LE MOIS DERNIER Le mois dernier, il a été blâmé pour une erreur d’Excel qui a conduit à la perte de 16 000 cas positifs dans le système. En plus de sous-estimer l’ampleur de l’épidémie au Royaume-Uni, les détails n’ont pas été transmis aux traceurs de contact, ce qui signifie que les personnes exposées au virus n’ont pas été retrouvées.

L’agence – qui est lentement mise au rebut en partie en raison de ses mauvaises performances en cas de pandémie – a été contrainte de modifier son bilan des morts après que les meilleurs experts aient souligné qu’elle enregistrait toute personne ayant déjà été testée positive en tant que victime, même si elle est décédée dans un accident de voiture pendant des mois après la récupération.

Et il n’a toujours pas été en mesure de modifier le bilan des infections cumulées suite à une erreur qu’il a commise au printemps, qui a vu 30 000 patients atteints de Covid-19 comptés deux fois. Les meilleurs scientifiques ont déclaré qu’il était essentiel que les chiffres soient corrects.

Pouvons-nous leur envoyer la copie complète pour commenter? ASSUREZ-VOUS QU’ILS ONT DE LA PLACE POUR LE COMBATTRE *************** AVONS-NOUS FAIT CELA ??????????????? /////

Ces dernières erreurs de Public Health England dans leur intégralité Voici les 46 fois où Public Health England a mis à jour son nombre total de cas par date sans refléter la différence dans son total cumulatif. CLÉ: Date: Différence entre le total cumulé pour cette date et le nombre de cas spécifié pour cette date 5 novembre: 3 cas en moins 28 octobre: ​​1 cas en moins 23 octobre: ​​1 autre cas 22 octobre: ​​4 cas en moins 21 octobre: ​​1 cas en moins 20 octobre: ​​1 cas en moins 19 octobre: ​​1 cas en moins 18 octobre: ​​1 cas en moins 16 octobre: ​​15 cas en moins 15 octobre: ​​2 cas en moins 13 octobre: ​​2 cas en moins 10 octobre: ​​1 caisse en moins 5 octobre: ​​1 cas en moins 3 octobre: ​​1 cas en moins 27 septembre: 1 cas en moins 26 septembre: 1 cas en moins 25 septembre: 1 cas en moins 15 septembre: 2 cas en moins 14 août: 1 cas en moins 10 août: 76 autres cas 5 août: 1 cas en moins 3 août: 40 autres cas 2 août: 1 cas en moins 20 juillet: 23 autres cas 16 juillet: 1 cas en moins 14 juillet: 842 autres cas 6 juillet: 9 autres cas 3 juillet: 25 cas en moins 2 juillet: 30 302 cas en moins 29 juin: 1 cas en moins 26 juin: 374 cas de moins 24 juin: 1 cas en moins 23 juin: 47 autres cas 15 juin: 88 cas en moins 9 juin: 354 autres cas 2 juin: 40 autres cas 30 mai: 841 cas de moins 26 mai: 2 039 cas supplémentaires 24 mai: 4 cas en moins 20 mai: 2 997 cas en moins 18 mai: 1 cas en moins 16 mai: 1 cas en moins 27 avril: 1 cas en moins 18 avril: 1 cas en moins 16 avril: 1 cas en moins 15 avril: 1 cas en moins 11 avril: 1 cas en moins

MISE À JOUR Il y a eu 46 écarts dans le nombre total de cas de Public Health England par date de publication depuis qu’il a commencé à compter le nombre de cas à la fin du mois de janvier.

En excluant les 30000 cas qui ont dû être supprimés du total le 2 juillet après que l’agence a compté deux fois lors de l’ajout des tests du deuxième pilier – ceux effectués dans la communauté – en Angleterre, la plus grande incohérence a été enregistrée le 20 mai lorsque 2997 cas ont été supprimés. du total cumulé du Royaume-Uni. ILS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS ÉTAIENT-ILS? JUSTE PAS AJOUTÉ, UNE DISCRÉPANCE AU PLUS

Six jours plus tard, 2 039 ont ensuite été ramenés dans le total, reconnaissant apparemment que des centaines n’auraient pas dû être retirés en premier lieu.

Un porte-parole de PHE a accusé son homologue d’avoir évité d’utiliser la digue d’Offa EVER AGAIN, JUST SAY Public Health Wales – d’avoir causé la différence, affirmant qu’ils avaient supprimé puis rajouté plus de 2000 cas affectant le total pour le Royaume-Uni.

Le deuxième plus grand écart a été enregistré le 14 juillet, lorsque 842 cas HISTORIQUES ont été ajoutés après que PHW a ajouté au total ses cas positifs identifiés sous le deuxième pilier.

Une note sur le tableau de bord du coronavirus du gouvernement sous la rubrique Pays de Galles se lit comme suit: « Les données incluent principalement les cas du pilier 1 jusqu’au 14 juillet, à partir du moment où les cas du pilier 2 ont été inclus.

«Cela comprenait 842 cas historiques du pilier 2 qui n’avaient pas été signalés auparavant dans le total britannique, entraînant une augmentation du total britannique.

Une disparité similaire a été enregistrée lorsque l’Agence de santé publique d’Irlande du Nord a ajouté son pilier deux tests au total britannique le 26 juillet, déclenchant une baisse de 374 cas. COMMENT ON TOMBE? PAS VRAIMENT POSSIBLE?

Il n’y a pas eu de changement lorsque l’Écosse a ajouté ses cas du deuxième pilier au total le 15 juillet.

PHE a déclaré que les 42 autres écarts – dont 24 lorsqu’un seul cas a été ajouté ou supprimé du total – étaient tous dus aux administrations décentralisées changeant leurs totaux par jour de publication.

Au cours du dernier mois seulement, 13 ajustements ont été apportés au nombre cumulatif de cas. Le plus important a eu lieu le 16 octobre, lorsque jusqu’à 15 cas ont été ajoutés au total sans être inclus dans les chiffres quotidiens.

Mais depuis que MailOnline a contacté l’agence pour lui signaler les erreurs dans l’avant-dernière semaine d’octobre, la situation s’est beaucoup améliorée.

NE DITES PAS AVOIR / A ÉTÉ LORSQUE VOUS ÉTAISSEZ / ÉTAIT Il n’y a eu que deux écarts dans le nombre de cas dans les 23 jours depuis que la question a été soulevée pour la première fois auprès des officiels.

Public Health England a insisté sur le fait que ce site Web n’avait commis aucune erreur dans ses données, mais que les trois autres pays du Royaume-Uni avaient ajusté leur nombre de cas par jour publiés – obligeant à d’autres mises à jour de leurs données.

Clare Griffiths, responsable de la profession pour les statistiques chez Public Health England, a déclaré: « De temps en temps, des ajustements doivent être apportés au nombre de cas et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de santé publique dans les pays décentralisés pour ce faire. »

Le Dr Simon Clarke, professeur agrégé de biologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré à MailOnline qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi l’agence ne pouvait pas simplement revenir en arrière et mettre à jour leurs totaux au lieu de faire des ajustements quotidiens.

CHANGÉ QUELQUES DE VOS CITATIONS LORSQUE VOUS FAITES CELA. CE SERAIT: «ÉCRIRE DES CITATIONS COMME CECI», DIT STEPHEN. « POUR M’ARRÊTER DE LES ÉDITION. »

«Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils ne peuvent pas», dit-il, «ce serait beaucoup plus simple».

Les chiffres des cas ne sont qu’une «estimation» de la prévalence réelle du virus, ne représentant que la moitié du nombre réel d’infections, car des milliers d’individus infectés ne développeront jamais de symptômes.

Mais les chiffres sont essentiels pour comprendre la progression de l’épidémie au Royaume-Uni et informer les responsables de l’endroit et du moment où ils peuvent resserrer et assouplir les restrictions.

Les experts ont aujourd’hui accusé l’organisation de santé qui sera bientôt démantelée d’être «peu fiable».

Le Dr Yoon Loke, qui avait précédemment signalé des erreurs dans les données de PHE, a déclaré à MailOnline après avoir été confronté aux écarts qu’il ne regardait plus les totaux de l’agence parce qu’il n’avait pas « totalement confiance en leur exactitude ou leur fiabilité ».

Le professeur de l’Université d’East Anglia, WHO DOES WHAT ???, a ajouté: « Il y a potentiellement des écarts majeurs dans les données, et il faudra beaucoup de temps et d’efforts pour que PHE travaille à rebours et associe toutes ces sources de données diverses en d’une manière cohérente.

Vous trouverez ci-dessous un graphique du nombre quotidien de cas signalés par jour annoncé. Cela ne montre pas le total cumulé

C’est le nombre de cas annoncés chaque jour par la nation britannique. Public Health England a blâmé les administrations décentralisées pour les modifications apportées à son total cumulé

Le Dr Clarke a déclaré à MailOnline que les ajustements constants étaient probablement un « résultat inévitable » de la décentralisation.

«Différentes autorités choisiront différentes manières de traiter leurs données», a-t-il déclaré. «PHE ne peut pas vraiment être blâmé, mais peut-être doivent-ils signaler pourquoi il existe des différences dans leurs données. Peut-être pourraient-ils mettre un astérisque et une explication ci-dessous.

« Ces choses se produisent dans les données scientifiques, mais tant que vous êtes clair à ce sujet, cela n’a pas vraiment d’importance. Le 600 est un peu raide mais, vous savez, 15 ou 20 cela n’a pas vraiment d’importance dans le grand schéma des choses. Ces choses se produisent dans toutes sortes de domaines scientifiques, pas seulement dans la santé publique.

Ce n’est que le dernier échec à faire basculer l’organisation, après avoir réussi à compter 30000 cas positifs de coronavirus à deux reprises lorsque le gouvernement a divisé les statistiques en « premier pilier » – tests dans les hôpitaux et centres médicaux – et « deuxième pilier » – tests effectués dans le communauté.

Bien que les officiels aient réussi à mettre à jour le total officiel, ils n’ont pas été en mesure de montrer exactement où et quand les tests en double ont eu lieu.

Il a manqué jusqu’à 16000 cas plus tôt ce mois-ci, après qu’une erreur d’Excel a vu des milliers de résultats de tests positifs couper le bas d’une feuille de calcul lorsqu’elle a atteint son nombre maximal de cellules.

Le fiasco a conduit à une réaction généralisée contre l’organisation et a masqué la première fois que les cas dépassaient 11 000 au Royaume-Uni.

De nombreux experts se sont tournés vers l’utilisation des cas par date de prélèvement – qui est le jour où le test a été effectué – plutôt que par date de publication, car les données sont jugées plus fiables car elles révèlent combien de personnes ont réellement eu le virus chaque jour.

Mais l’agence annonce le nombre total de cas positifs qu’elle a identifiés chaque jour, quel que soit le moment où le prélèvement a été effectué.