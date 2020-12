Par Daniel Martin Policy Editor

Rishi Sunak rejettera un appel du maire de Londres pour un renflouement de l’industrie hôtelière de la capitale après son entrée dans le troisième rang.

Sadiq Khan a exigé un soutien supplémentaire pour les pubs et les restaurants, craignant que 150 000 emplois ne soient perdus à Londres après avoir été soumis aux restrictions les plus sévères.

Il a appelé le chancelier, sur la photo, à mettre en place un système de compensation, garantissant de compenser tous les revenus perdus pour la saison des fêtes sur la base des retours de l’année dernière.

Rishi Sunak (photo) rejettera un appel du maire de Londres pour un renflouement de l’industrie hôtelière de la capitale après son inscription au troisième rang

Mais le Trésor a déclaré que M. Sunak avait déjà annoncé un soutien aux entreprises hôtelières et que les fonds proposés ne seraient pas augmentés.

Une source a déclaré: « Nous avons mis en place un soutien d’une valeur de 280 milliards de livres sterling dans cette pandémie pour protéger des millions d’emplois et d’entreprises. Le programme de congé a été prolongé jusqu’en mars et les entreprises peuvent demander des subventions et des prêts garantis par le gouvernement, ainsi que bénéficier d’exonérations de TVA et d’allégement des taux commerciaux.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé lundi qu’il avait été contraint de placer Londres au troisième rang avec certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire dans le but de ralentir les « hausses brusques et exponentielles » du coronavirus à tous les âges.

UKHospitality a averti que 150000 emplois pourraient être menacés si les pubs et les restaurants étaient forcés de fermer dans la capitale.

Sadiq Khan (photo) a exigé un soutien supplémentaire pour les pubs et les restaurants, craignant que 150000 emplois ne soient perdus à Londres après avoir été soumis aux restrictions les plus sévères

Les chefs de théâtre ont déclaré que les nouvelles règles – qui les forceront également à fermer des salles – se révéleront « dévastatrices ».

M. Khan a déclaré: « Je ne veux pas que Londres soit au niveau trois pendant un jour de plus que nécessaire. Je suis extrêmement préoccupé par l’impact négatif que les restrictions supplémentaires auront sur les emplois et sur de nombreuses entreprises qui ont déjà du mal à rester à flot.

«Nous avons maintenant un besoin urgent de plus de soutien gouvernemental pour les secteurs de notre économie qui sont les plus durement touchés, notamment l’hôtellerie, la culture et les loisirs.

« Il est crucial que les ministres mettent en place de toute urgence un système de compensation pour toutes les pertes de revenus, sur la base des rendements de l’année dernière, pour toute entreprise touchée par les nouvelles restrictions pendant cette période festive cruciale.