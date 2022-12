Le nombre croissant d’accidents du travail que vous ne pouvez pas voir en Colombie-Britannique

Par Zak Vescera, reporter de l’Initiative de journalisme local

Carrie James regarda les chiffres sur le mur ramper plus haut.

C’était l’été 2021, lorsqu’une vague de chaleur record a englouti la Colombie-Britannique. Les services d’urgence ont été débordés. La crise a submergé le système de santé et a frappé les répartiteurs du 911 comme James en premier.

Idéalement, quelques secondes s’écoulent avant qu’un appel au 911 reçoive une réponse et que l’aide soit envoyée.

Mais alors que les appels d’urgence affluaient, les appelants attendaient et attendaient. James a de nouveau vérifié l’écran sur le mur qui affiche constamment les temps d’attente au centre 911. Les chiffres avaient grimpé plus haut qu’elle ne l’avait jamais vu.

“Vous pouvez imaginer être assis là pendant 20 minutes avec quelqu’un souffrant d’un coup de chaleur, d’un arrêt cardiaque, quelle que soit l’urgence médicale”, a déclaré James. Au moment où certains appels ont été répondus, a-t-elle dit, les gens n’étaient plus en vie.

Aujourd’hui, le centre d’appels d’urgence où travaille James indique que près d’un employé sur 10 est absent du travail en raison d’un congé lié au stress.

Ils sont loin d’être seuls. Au cours des dernières années, un nombre record de travailleurs en Colombie-Britannique – en particulier ceux qui travaillent dans les soins de santé et les services sociaux – ont déposé des réclamations auprès du système d’indemnisation des accidents du travail de la province, dans l’espoir d’obtenir un salaire de remplacement, des soins médicaux et une thérapie pour des problèmes de santé mentale qu’ils disent être causés par leur travail.

La grande majorité d’entre eux ont été rejetés, reflétant un système qui ne traite pas sérieusement les blessures de l’esprit, disent les critiques.

Les défenseurs des travailleurs affirment que le problème est devenu critique après qu’une combinaison cataclysmique de pandémie, d’inondations et d’incendies a usé la santé des travailleurs, les retirant du travail à un moment où ils sont le plus nécessaires.

“Je pense qu’il y a une stigmatisation négative selon laquelle les travailleurs atteints de maladie mentale sont plus susceptibles de simuler leur état pour essayer d’obtenir des prestations”, a déclaré Kevin Love, avocat à la Community Legal Assistance Society. “Et je pense qu’il y a une perception que les gens ont juste besoin d’avaler et de continuer à travailler, et c’est vraiment nocif.”

En 2021, 6 532 travailleurs ont signalé une réclamation pour troubles mentaux à WorkSafeBC, une augmentation de 60 % par rapport à 2017. Parmi ces réclamations, 2 325 ont été acceptées, soit environ 37 % du total signalé. Si vous ne considérez que les 3 709 réclamations qui sont parvenues à l’étape de la décision – c’est ainsi que WorkSafe les calcule – le taux d’acceptation augmente à environ 63 %.

Mais ces deux taux sont encore bien inférieurs aux totaux comparables pour les autres blessures. En 2021, WorkSafe a reçu 141 232 demandes au total, dont 105 489 ont finalement été autorisées, soit environ 75 %. Et si vous analysez uniquement les réclamations qui sont parvenues à la phase de décision, le taux d’acceptation passe à 92 %. Love, qui a près de deux décennies d’expérience dans la représentation de travailleurs blessés, affirme que la disparité se résume à des normes très différentes dans la façon dont les deux réclamations pour blessures sont traitées.

“Il existe un test plus élevé et beaucoup plus difficile pour prouver que votre état a été causé par le travail”, a déclaré Love. Les travailleurs ne peuvent déposer une telle réclamation que s’ils ont été diagnostiqués par un psychiatre ou un psychologue avec un trouble de santé mentale – un rendez-vous qui lui-même peut prendre des mois à prendre.

Après cela, a déclaré Love, ils doivent prouver que le trouble est principalement causé par leur travail. C’est une distinction faite, dit Love, pour s’assurer que le conseil WorkSafe – qui est financé par les frais payés par les employeurs – n’agit pas comme un fonds d’assurance maladie général pour toute personne dans la province ayant un problème de santé mentale.

Mais cela impose un lourd tribut aux salariés. “Cela signifie qu’ils passeront régulièrement par votre vie personnelle pour décider non seulement si le travail était un facteur contributif, mais s’il y avait d’autres facteurs dans votre vie qui ont davantage contribué”, a déclaré Love. Le processus, a-t-il dit, est invasif et suffisamment long pour que de nombreuses personnes ne le tentent tout simplement pas.

« L’indemnisation des accidents du travail n’est pas qu’une question de rémunération. Il ouvre la porte aux soins de santé. Il ouvre la porte à la réadaptation professionnelle. Cela ouvre la porte à toutes sortes de services que le conseil fournit si vous prétendez être accepté », a déclaré Love. “Si votre demande n’est pas acceptée, vous n’êtes pas le problème du conseil.”

En 2019, le gouvernement de la Colombie-Britannique a pris des mesures pour aider certains travailleurs à régler leurs demandes plus rapidement et avec moins de tracas. La province a modifié la législation afin que certaines professions comme les infirmières, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux n’aient plus besoin de prouver qu’un trouble de santé mentale était lié à un événement traumatisant ou à un facteur de stress important au travail.

Dans un communiqué, la porte-parole de WorkSafe, Alexandra Skinner, a déclaré que le régulateur avait constaté une augmentation de la proportion d’allégations de santé mentale acceptées depuis l’adoption de ce règlement, en particulier dans les professions éligibles.

Donald Grant, président du syndicat représentant les répartiteurs du 911, affirme que cela a fait toute la différence pour leurs membres. « Sans cette législation, ces travailleurs blessés auraient dû défendre leur réclamation. Et grâce à cette législation sur les maladies présumées, leurs demandes ont été acceptées beaucoup plus rapidement et ont probablement sauvé un certain nombre de leurs vies », a déclaré Grant.

Dans son examen du système d’indemnisation des accidents du travail en 2019, l’avocate du travail à la retraite Janet Patterson a recommandé à la Colombie-Britannique de redéfinir les «réclamations pour troubles de santé mentale» en «blessures psychologiques» afin de supprimer la nécessité d’un diagnostic. Elle a également préconisé de donner au conseil le pouvoir d’émettre un congé d’invalidité de courte durée pour ces blessures.

En novembre, les délégués de la Fédération du travail de la Colombie-Britannique ont adopté une résolution visant à faire pression sur le gouvernement pour étendre le langage « présumé » à tous les emplois, et pas seulement à certaines professions, ce que la Saskatchewan a fait en 2016 pour tous les lieux de travail dans lesquels il y a eu un incident traumatisant.

Mais la législation, a déclaré Robert Parkinson, n’est pas un «ticket en or».

Parkinson, ambulancier paramédical depuis 1996, est le directeur de la santé et du bien-être de la section locale 873 du SCFP, qui représente 4 500 ambulanciers paramédicaux et répartiteurs dans le Lower Mainland. Il estime que les membres soumettent 300 réclamations liées à la santé mentale chaque année. La législation présomptive a aidé certaines personnes à faire passer leurs demandes. Mais cela ne s’applique, a-t-il dit, que si les travailleurs peuvent identifier une «exposition traumatisante» ou une série cumulative de «facteurs de stress importants» qui ont causé leur trouble de santé mentale.

« C’est là que certains de nos membres ont de la difficulté lorsqu’ils appellent WorkSafe. Ils ne peuvent pas indiquer l’événement. Un jour, quelque chose les frappe. C’est la paille qui fait déborder le vase ou la pierre qui déborde du sac à dos », a déclaré Parkinson.

Parkinson a déclaré que de nombreux travailleurs n’ont pas non plus une maladie qui équivaut à un trouble diagnosticable, mais ont toujours du mal à travailler, avec un ensemble de prestations de santé mentale qui ne permet que 100 $ par an. «Les gens continuent de le faire parce qu’ils aiment le travail. Donc, quand ils sont blessés et touchés au point où ils lèvent la main et demandent de l’aide, c’est important », a déclaré Parkinson.

La pandémie, le dôme de chaleur, les inondations de 2021 et la crise des drogues toxiques n’ont fait qu’augmenter la pression sur ces travailleurs. Aman Grewal, présidente du BC Nurses’ Union, affirme que ses membres ont soumis 496 réclamations pour troubles de santé mentale à WorkSafe BC en 2019. En 2021, ils en ont soumis 784. Grewal a déclaré que de nombreuses infirmières ont été placées dans des situations impensables au cours de la COVID en cours. -19 pandémie.

« Les infirmières étaient celles qui se trouvaient dans les chambres avec les mourants. Ils étaient la dernière ligne de communication entre les familles », a déclaré Grewal. Lorsque les demandes ne sont pas acceptées, a déclaré Grewal, les infirmières doivent parfois puiser dans leurs congés de maladie ou leurs économies pour s’absenter du travail.

“S’ils ne peuvent pas te voir blessé, alors est-ce réel ?” dit Grewal.

